Пасажир літака зробив фальшиву пропозицію подрузі заради безкоштовної випивки

Пасажир літака жартома зробив пропозицію своїй подрузі на борту і отримав безкоштовну випивку від бортпровідників. Йому та його супутниці також виконали серенаду пілот та члени екіпажу, розповів він у соцмережах. На це звернуло увагу газета Mirror.

Зазначається, що Роман Ромеро (Roman Romero) зробив фальшиву пропозицію своїй подрузі Лізі (Lisa), з якою він не полягає у романтичних стосунках. Проте бортпровідники повірили в їхнє заручини і вирішили привітати «закоханих».

«Ти найкрасивіша жінка, яку я знаю! Як зовні, і всередині. Я хочу провести з тобою решту свого життя. Ліза, ти вийдеш за мене заміж? – Запитав Ромеро, на що подруга зі сміхом відповіла “так”.

Після цього салон літака заповнили оплески та привітання, а бортпровідниця винесла шампанське.