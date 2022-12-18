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Туризм

Пасажир літака зробив фальшиву пропозицію подрузі заради безкоштовної випивки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажир літака зробив фальшиву пропозицію подрузі заради безкоштовної випивки

Пасажир літака жартома зробив пропозицію своїй подрузі на борту і отримав безкоштовну випивку від бортпровідників. Йому та його супутниці також виконали серенаду пілот та члени екіпажу, розповів він у соцмережах. На це звернуло увагу газета Mirror.

Зазначається, що Роман Ромеро (Roman Romero) зробив фальшиву пропозицію своїй подрузі Лізі (Lisa), з якою він не полягає у романтичних стосунках. Проте бортпровідники повірили в їхнє заручини і вирішили привітати «закоханих».

«Ти найкрасивіша жінка, яку я знаю! Як зовні, і всередині. Я хочу провести з тобою решту свого життя. Ліза, ти вийдеш за мене заміж? – Запитав Ромеро, на що подруга зі сміхом відповіла “так”.

Пасажир літака зробив фальшиву пропозицію подрузі заради безкоштовної випивки

Після цього салон літака заповнили оплески та привітання, а бортпровідниця винесла шампанське.

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