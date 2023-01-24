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ТаїландТуризм

Остерігайтесь тигра: нова небезпека змусила владу Таїланду закликати туристів бути обережними

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
1000 $ штрафу або 2 роки в'язниці: туристів у Таїланді попередили щодо заборонених витівок

Стережіться тигра – попередили туристів, які зібралися познайомитися з визначними пам’ятками Таїланду на заході країни в провінції Канчанабурі. Нова небезпека — велика кішка, яка вийшла за межі заповідника і помічена в місцях, які активно відвідують туристи, змусила владу Таїланду опублікувати спеціальний заклик до місцевих мешканців та туристів.

Згідно з тайськими ЗМІ, йдеться про такі популярні пам’ятки як гребля Шрінагаринд і знаменитий водоспад Ераван. Саме в цьому районі кілька камер відеоспостереження зафіксували, як велика дика кішка ходить навколо платини близько другої години ночі.

Експерти припускають, що тигр вийшов із заповідника дикої природи Салак Пхра. Офіцери служби безпеки заповідника, які першими побачили тигра, заявили, що велика кішка переміщалася навіть по греблі. Вони закликали громадськість та туристів не ходити до лісу поруч із цим районом. Також із закликом бути обережними до туристів звернувся і мер району Ераван Кіттісіт Туммас.

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