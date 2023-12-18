Опубліковано картку найнебезпечніших і найбезпечніших країн для туризму

“Карту ризиків”, в якій для туристів позначені найнебезпечніші та найбезпечніші країни для подорожей, опублікувала компанія Safeture and Riskline. Усього дослідники виділили п’ять градацій країн за рівнем ризику — від низького до критичного.

На карті для відпочивальників та ділових мандрівників у 2024 році країни виділені різними кольорами. П’ять рівнів ризику мають такий вигляд: низький ризик (темно-зелений колір), помірний ризик (світло-зелений), середній ризик (жовтий), високий ризик (помаранчевий) і критичний ризик (червоний). Ступінь ризику залежить від різних факторів, у тому числі дослідники враховували безпеку, злочинність, ризики для здоров’я та медичне обслуговування.

До «темно-зелених» країн з низьким ризиком очікувано потрапила більша частина Європи — Німеччина, Бельгія, Швейцарія, Чехія, Словенія, Португалія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія, а також Канада та Австралія. США та Китай дослідники позначили як країни з «помірним» ризиком, так само розфарбовані і більшість європейських туристичних лідерів — Франція, Іспанія, Італія, Великобританія. Світло-зеленим також розфарбовані Китай, Таїланд, ОАЕ, Оман та інші популярні напрямки.

Число країн, де ризик «червоний» і критичний загалом передбачуване. Це зокрема Афганістан, Сирія, Пакистан, Південний Судан та Ємен. Хоча деякі країни, що не проти залучити російських туристів, їм також відзначені — це, наприклад, Венесуела та М’янма.