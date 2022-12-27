Обсяг турів до ЄС частково відновився

2021 року в 27 країнах Євросоюзу частково відновилися обсяги туристичних поїздок. Про це повідомляє Eurostat, передає ДІП.

Згідно з результатами статистики, жителі держав ЄС здійснили 879 мільйонів поїздок тривалістю щонайменше одну ніч за рік. Це на 23 відсотки більше, ніж 2020-го, коли кількість поїздок становила 713 мільйонів.

При цьому більше половини поїздок припало на три держави Євросоюзу: Францію (200 мільйонів поїздок), Німеччину (178 мільйонів) та Іспанію (131 мільйон).

Обсяги туристичних поїздок все ще нижчі за допандемійний рівень. У 2019 році кількість туристичних поїздок мешканців країн ЄС перевищила 1,1 мільярда.