Нові правила в Паттайї можуть відбити у туристів бажання наближатися до моря

Нові правила, розроблені, але ще не введені в туристичному місті Паттайя в Таїланді, можуть геть-чисто відбити бажання у туристів, насамперед дайверів, наближатися до моря. Згідно зі змінами, які ініціювала влада, по-перше, для підводних прогулянок розробили спецмаршрути – пересуватися слід суворо ними, без відхилень. По-друге, ходити дном потрібно так, щоб не піднімати осад.

Минулого тижня курортна Паттайя розробила кілька нових правил для туристів, які здійснюють морські прогулянки, тобто дайверів, щоб захистити свої коралові рифи, повідомив The Thaiger. Якщо правила набудуть чинності, створять кодифіковані підводні зони, де можуть прогулюватися дайвери. У цих зонах, по можливості, не повинно бути коралів. Якщо створити цілі зони без коралів не вийде, дайверам не дозволять підходити ближче ніж на п’ять метрів до рифу.

Ще одне правило свідчить, що морські мандрівники не повинні піднімати осад під час ходьби дном, незважаючи на те, що зробити це неможливо. Так влада намагається реабілітувати популяції деяких тварин. Нагадаємо, що розробка цих правил розпочалася ще минулого року після того, як фотографії туристів, які пересувають крихкі корали у водах біля острова Ко Ларн у Паттайї, стали вірусними.

У той же час директор Управління зі збереження морських ресурсів зазначив, що якщо зміни будуть введені в дію, вони можуть повністю відбити у туристів бажання здійснювати морські прогулянки загалом. Час покаже, чи зможуть чиновники придумати спосіб захистити морську флору та фауну і зберегти морську прогулянку як вид діяльності.

Тайські чиновники доклали різних зусиль для захисту морського життя Паттайї після пошкодження коралових рифів. У червні цього року урядова влада розмістила 300 комплектів штучних рифів навколо популярних островів Ко Ларн та Ко Сак. Заступник постійного секретаря Паттайї Кіаттісак Сривонгчай зазначив, що кораловий риф острова особливо постраждав від людей, які не берегли підводне надбання та ходили по ним. За словами Кіаттісака, після того, як були встановлені рифи, велика зграя декоративних риб і мальків із радістю переїхала до свого нового будинку.

Довідка: Коралові рифи є не тільки будинком для морських тварин, але й допомагають очищати прибережні води від забруднень. Багато коралів і губок – це природні фільтратори, що поглинають з води тверді частинки – ті, що не розчиняються у воді і забруднюючі речовини. Таким чином, ці частинки не осідають на дно океану і не забруднюють його шкідливими речовинами.