Ніколи не пізно: 81-річні подружки об’їхали весь світ і стали зірками у мережі

Дві подруги відсвяткували круглі дати у незвичайний спосіб — здійснили 80-денну навколосвітню подорож. За цей час жінки встигли не лише відвідати всі сім континентів, а й стали зірками соціальних мереж.

Йдеться про найкращих подруг з Техасу Еллі Хембі та Сенді Хейзеліп, яким виповнилося по 80 років: вони вирішили відсвяткувати ювілей, об’їхавши світ за три місяці. Пандемія трохи зрушила дати поїздки, але мрія здійснилася за рік.

“Авантюрні дами товаришують вже 23 роки. Мандрують разом вони не вперше, але об’їхати весь світ зважилися тільки зараз. Рідні сумнівалися, що їхній божевільний план колись здійсниться. У січні жінки зібралися в дорогу, довівши протилежне”, – розповідають історію жінок у ЗМІ.

“Ідея спала на думку Сенді. Вона сказала: “Еллі, чому б нам не здійснити навколосвітню подорож за 80 днів, коли нам буде 80?” – сказала Еллі Хембі.

Свою подорож вони почали з самого півдня Землі — з Антарктиди. Мандрівниці також відвідали острів Пасхи, побачили північне сяйво та сфотографувалися з пінгвінами, слонами та левами.

“Ми побували на Північному полюсі і каталися на санях у Лапландії. Були на Занзібарі. Побували в Єгипті, Індії, Непалі, Балі, Японії, Римі та Лондоні”, – сказала Хембі в інтерв’ю NBC5.

Щоб надихнути інших, Хембі та Хейзеліп ділилися своїми враженнями в TikTok: на їхній обліковий запис підписалися понад 50 тисяч користувачів, а відео зібрало близько мільйона лайків.

“Нас дуже зворушило, що стільки людей стежило за нашою пригодою”, – сказала Хейзеліп USA Today.

Повернувшись додому через 80 днів, подруги зізналися, що поїздка їх зовсім не втомила.

“Від відпустки втомлюєшся. Але це була не відпустка, а пригода, яка підстьобує рухатися далі”, – додали жінки.

Нові блогерки сподіваються, що змогли надихнути майбутні покоління і своїх ровесників не боятися ризику та гострих відчуттів.

“Сподіваємося, що послужимо прикладом того, що вирушити до “експедиції всього життя” ніколи не пізно”, – констатують жінки.