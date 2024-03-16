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Незграбний рух стюардеси мало не став причиною катастрофи Boeing з повним салоном пасажирів у Австралії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Незграбний рух стюардеси мало не став причиною катастрофи Boeing з повним салоном пасажирів у Австралії
Photo by Etienne Jong on Unsplash

Виробник літаків Boeing рекомендував авіакомпаніям перевірити крісла у кабінах пілотів на наявність незакріплених чохлів на перемикачах. Приводом для перевірки став інцидент, який мало не став причиною катастрофи авіалайнера, який летів із Сіднея до Окленду з повним салоном пасажирів, передає Тhe Guardian.

За даними джерела, НВ стався не через технічну несправність Boeing 787-9 Dreamliner, а через те, що стюардеса під час подачі їжі випадково натиснула перемикач у кріслі пілота, на якому не було спеціального чохла. Після цього ніс літака опустився, що мало не призвело до його падіння.

Внаслідок незручного руху стюардеси десятки пасажирів рейсу постраждали. Їх розкидало салоном.

Зрештою, пілот відновив управління і благополучно посадив літак.

У Boeing заявили, що триває всебічне розслідування інциденту.

“Ми довіряємо слідчим органам. Ми вжили запобіжних заходів, нагадавши операторам 787 про сервісний бюлетень, випущений у 2017 році, який містив інструкції з перевірки та обслуговування перемикачів на сидіннях у кабіні екіпажу. Ми рекомендуємо операторам провести перевірку під час техобслуговування”, – заявили в корпорації.

Раніше компанія Boeing провалила 33 із 89 перевірок якості.

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