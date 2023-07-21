Не птахи, а гангстери: “непрохані гості” в Австралії розгромили номер у готелі

Мандрівниця в Австралії показала свій готельний номер після атаки какаду: птах розвів безлад у приміщенні, а ролик завірусився на TikTok, передає Newsweek.

Автор поста стверджує, що інцидент стався в готелі Reef View на острові Гамільтон, на “місці злочину” можна побачити розкиданий одяг, їжу та відходи.

“Не залишайте вікна та двері відчиненими в Гамільтоні, бо какаду заберуться всередину і з’їдять вашу їжу”, – підписала дівчина опублікований кліп.

За два дні публікація набрала понад 2,7 мільйона переглядів та близько 2 тисяч коментарів.

“Мені шкода людини, яка повинна його прибирати. Я сподіваюся, що ви не тільки отримаєте гроші, але й залишите величезні чайові”, “Навіть без птахів… Чому ви залишаєте двері відкритими в готелі?”, “Як птах може заподіяти стільки шкоди? Якими гангстерами стають птахи?

Видання додає, що в Австралії можна зустріти 14 видів какаду. Вони походять з “родини великих, довгоживучих і дуже галасливих папуг з рухомими гребенями”.

Остаточно не встановлено, хто “похуліганив” у готельному номері, але найпоширенішими какаду в Австралії є гала.

“Гала формують величезні галасливі зграї, які ночують разом. Смішні витівки цих культових австралійських какаду призвели до того, що їхня назва стала застосовуватися до всіх, хто поводиться безглуздо.

Іноді здається, що птахи просто розважаються, наприклад, по черзі ковзають кабелем або проводом”, – йдеться в інформаційному повідомленні некомерційної організації The Nature Conservancy of Australia.

Какаду також відомі своєю “соціально засвоєною поведінкою, яка полягає у скоєнні набігів на сміттєві баки”, – йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology.

Чим завершилася історія в Австралії? Автор відео звернулася до коментаторів, які звинуватили дівчат за безтурботність, та розповіла, хто прибрав номер.

“Відповідаю всім, хто робить поспішні висновки (здебільшого американці) ми попросили у персоналу витратні матеріали для використання і прибрали все, що могли. Ми вдячні прибиральникам, які виконали приголомшливу роботу. А помилки трапляються, і ви всі повинні заспокоїтися”, – підсумувала блогерка.