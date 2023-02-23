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Названий спосіб безкоштовно отримати більше їжі у літаку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названий спосіб безкоштовно отримати більше їжі у літаку

Пасажири, що відрізняються підвищеним апетитом, можуть одержати добавку в літаку безкоштовно, з’ясував портал Quora.

Як виявилося, їжу, що залишилася після перельоту, наприклад, з Європи до Азії, здебільшого просто викидають.

Тому співробітники авіакомпанії навіть задоволені, коли просять добавки. Стюардеса однією з великих авіакомпаній розповіла, як випросити безкоштовну добавку в літаку, якщо ви не наїлися.

Просити додаткову порцію їжі слід тільки тоді, коли всі пасажири вже будуть обслужені. Зрозуміло, що треба просити, а чи не вимагати. Якщо таких “ненаїлених” буде багато, стюардеса вправі вибрати, кому дістанеться добавка, а кому доведеться потерпіти, тому має сенс заздалегідь заручитися її розташуванням.

Зазвичай добавки просять кілька людей, тому вам краще заздалегідь заготувати причину, на яку можна послатися: ви не встигли поснідати, ваш попередній рейс затримали або поїсти щільно вимагає ваш стан здоров’я.

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