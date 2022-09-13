Названий предмет одягу, що вбиває, який не можна одягати в літаку

Ідея надіти в політ легінси, вони ж «штани для йоги», здається привабливим багатьом жінкам, але авіаексперти радять їм подумати та передумати. У разі позаштатних ситуацій вони є однією з найнебезпечніших — буквально вбивчих — речей, які може мати пасажир. Це стосується також і взуття – не тільки очевидних «шпильок», але також шльопанців та іншого взуття без задника, а також легких балеток.

Саме так заявила Крістін Негроні, яка випустила книгу про найзагадковіші повітряні катастрофи у світі. «Легінси можуть виявитися смертельними – або, принаймні, залишити жахливі шрами – якщо літак, на якому ви подорожуєте, зазнає аварії або буде пожежа в салоні. Можливо, вам доведеться рятуватися крізь вогонь у салоні або на землі, як тільки ви залишите літак. Тому уникайте будь-якого одягу зі штучних волокон — він миттєво спалахує і приплавиться до вас, якщо станеться пожежа», – налякала вона вразливих туристок.

Також вона закликала туристів носити зручне взуття та розлучитися із практикою знімати взуття під час польоту. «Завжди обувайтеся перед зльотом та посадкою, про це не попереджають при команді «застебніть ремені», а слід було б. Можливо, вам доведеться бігти і дуже швидко — причому підлога літака може бути дуже гарячою або холодною, вона може бути уламками або горіти, також є шанс, що вам доведеться вистрибувати на кукурудзяному полі і бігти ним дуже швидко — ви не захочете бути босоніж» , – пише експерт.

Її поради, такі: «Вибирайте взуття на високій підошві, найкраще кросівки, натуральні волокна замість синтетичних. Також уникайте всього, що може зачепитися – краще вибрати одяг, що облягає», – рекомендує експерт.