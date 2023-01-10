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Туризм

Названий одяг, здатний уповільнити реєстрацію на літак

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названий одяг, здатний уповільнити реєстрацію на літак

Експерт із подорожей Шеріл Нельсон перерахувала п’ять предметів одягу, які точно не варто одягати, вирушаючи у політ. Її слова наводить The Sun.

По-перше, фахівець радить відмовитися від штанів з безліччю кишень. Не варто, наприклад, вибирати для подорожі літаком штани карго. Експерт зазначає, що в одній з кишень можна легко забути якусь дрібну річ, яка в результаті може затримати вас при огляді.

Забути, збираючись у політ, експерт радить про ремені та прикраси: під час огляду їх напевно попросять зняти, що зробить процедуру тривалішою.

З тієї ж причини економії часу не варто взувати кросівки, вирушаючи в аеропорт: перспектива розв’язувати та зав’язувати шнурки не надихає, якщо ви раптом спізнюєтеся на рейс.

До речі, від в’єтнамок теж краще відмовитись: інакше, якщо вас попросять при огляді зняти взуття, доведеться проходити через рамку босоніж.

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