Експерт із подорожей Шеріл Нельсон перерахувала п’ять предметів одягу, які точно не варто одягати, вирушаючи у політ. Її слова наводить The Sun.

По-перше, фахівець радить відмовитися від штанів з безліччю кишень. Не варто, наприклад, вибирати для подорожі літаком штани карго. Експерт зазначає, що в одній з кишень можна легко забути якусь дрібну річ, яка в результаті може затримати вас при огляді.

Забути, збираючись у політ, експерт радить про ремені та прикраси: під час огляду їх напевно попросять зняти, що зробить процедуру тривалішою.

З тієї ж причини економії часу не варто взувати кросівки, вирушаючи в аеропорт: перспектива розв’язувати та зав’язувати шнурки не надихає, якщо ви раптом спізнюєтеся на рейс.

До речі, від в’єтнамок теж краще відмовитись: інакше, якщо вас попросять при огляді зняти взуття, доведеться проходити через рамку босоніж.