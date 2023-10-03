Всі розділи
ГоловнаLifeStyleНазваний найкращий день для бронювання авіаквитків: скільки можна заощадити
LifeStyleТуризм

Названий найкращий день для бронювання авіаквитків: скільки можна заощадити

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названий найкращий день для бронювання авіаквитків: скільки можна заощадити

Авіаквитки, заброньовані в неділю, коштуватимуть до 13 відсотків дешевше, ніж квитки, заброньовані у п’ятницю.

Міжнародні авіаквитки слід бронювати приблизно за 60 днів (і не більше ніж за 4 місяці) для оптимальної доступності та економії (в середньому близько 10%). Торік золота середина наставала приблизно за шість місяців. Про це йдеться у звіті Expedia Air Travel Hacks Report за 2024 рік.

А внутрішні рейси варто бронювати щонайменше за місяць до поїздки, щоб заощадити 24%. Мандрівники, які забронювали бронювання за 28 днів до вильоту, в середньому заощадили 24% порівняно з тими, хто чекав до останньої хвилини.

Рейси з 9:00 до 15:00 найрідше скасовуються. За статистикою, ймовірність скасування рейсів, що вилітають після 15:00, на 50% вище, ніж у попередніх рейсів.

Але найдешевший день для міжнародних поїздок – четвер, що може заощадити туристам 16 відсотків, ніж якби вони поїхали в неділю, який є найдорожчим днем. А на внутрішніх рейсах політ у суботу заощадить 13% порівняно з неділею.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Експерти розповіли, чому в літаках несмачна їжа

LifeStyle
За словами бортпровідниці, яка п'ять років пропрацювала на рейсах,...

Названі найкращі країни для жінок, які полюбляють подорожувати поодинці

Австралія
Найкращі країни для жінок, які подорожують поодинці, назвали експерти...

Названий найкращий день тижня для бронювання авіаквитків

LifeStyle
Туристичний бренд Expedia проаналізував мільярди даних про бронювання та...

Подорож поодинці: експерт назвав три головні правила

LifeStyle
Подорож наодинці — досвід не для слабких духом. Але...

Туристам назвали дві речі у номері готелю, які потрібно і можна забирати собі

LifeStyle
Експерт із подорожей назвала туристам дві речі в номері...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму