Названий найкращий день для бронювання авіаквитків: скільки можна заощадити

Авіаквитки, заброньовані в неділю, коштуватимуть до 13 відсотків дешевше, ніж квитки, заброньовані у п’ятницю.

Міжнародні авіаквитки слід бронювати приблизно за 60 днів (і не більше ніж за 4 місяці) для оптимальної доступності та економії (в середньому близько 10%). Торік золота середина наставала приблизно за шість місяців. Про це йдеться у звіті Expedia Air Travel Hacks Report за 2024 рік.

А внутрішні рейси варто бронювати щонайменше за місяць до поїздки, щоб заощадити 24%. Мандрівники, які забронювали бронювання за 28 днів до вильоту, в середньому заощадили 24% порівняно з тими, хто чекав до останньої хвилини.

Рейси з 9:00 до 15:00 найрідше скасовуються. За статистикою, ймовірність скасування рейсів, що вилітають після 15:00, на 50% вище, ніж у попередніх рейсів.

Але найдешевший день для міжнародних поїздок – четвер, що може заощадити туристам 16 відсотків, ніж якби вони поїхали в неділю, який є найдорожчим днем. А на внутрішніх рейсах політ у суботу заощадить 13% порівняно з неділею.