Всі розділи
ГоловнаLifeStyleНазваний день тижня та час вильоту, коли політ для туристів проходить із...
LifeStyleТуризм

Названий день тижня та час вильоту, коли політ для туристів проходить із найменшими проблемами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам розповіли, як за допомогою VPN знизити ціни на авіаквитки

День тижня та час вильоту, коли політ для туристів проходить із найменшими проблемами, назвала у своєму дослідженні компанія HappyOrNot. Компанії належать термінали зворотного зв’язку зі смайликами, які можна знайти в багатьох аеропортах у всьому світі, і саме на підставі їх даних відбулося дослідження. У ході його було проаналізовано понад сім мільйонів точок даних відгуків клієнтів з аеропортів у понад 30 країнах світу.

У результаті з’ясувалося, що найкращий день тижня для польотів — середа, на неї довелося найбільше позитивних відгуків, а найгірший — неділя. “У той час як середа отримала 83,7% позитивних відгуків клієнтів, неділя – тільки 79,9% позитивних відгуків клієнтів”, – відзначають дослідники.

Ще цікавіший результат показав найкращий час для польоту. Як не дивно, найоптимістичніше дивилися на життя пасажири рейсів, що вилітають о 4 годині ранку, на їхню частку припало 85,2% позитивних відгуків клієнтів. А найбільш роздратованими туристи виявляються надвечір, рейси о 22:00 та 23:00, обидва з яких отримали 76,4% позитивних відгуків клієнтів. Раніше, до речі, «щасливими» також були ранкові рейси, але пізніше — у попередньому дослідженні 7 та 8 ранку отримали особливо високі оцінки відгуків клієнтів: 84,8% та 84,4% відповідно.

Ще однією цікавою деталлю дослідження стало те, що за допомогою терміналів компанія також досліджувала, наскільки туристу приємно перебувати у конкретній зоні аеропорту. При цьому термінали розташовані у п’яти різних місцях в аеропорту: служба безпеки, зона прибуття, реєстрація, туалети та зона видачі багажу.

З’ясувалося, що найбільше туристи нервують, отримуючи багаж: найнеприємнішою була зона видачі багажу, де було зареєстровано найбільшу кількість негативних відгуків. І, як не дивно, зона перевірки безпеки виявилася найщасливішою з найменшою кількістю негативних відгуків.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Сюди краще не їхати: опубліковано графік туристичних страйків у Європі

Іспанія
Туристам, які планують прибуття чи пересадки в деяких великих...

Один з аеропортів Європи дозволив пасажирам брати у літак до 2 літрів рідини

Туризм
З сьогоднішнього дня, 28 червня, аеропорт Гельсінкі знімає суворі...

Туристка відмовилася поступитися місцем у літаку пітбулю для «емоційної підтримки»

LifeStyle
Під час рейсу з Лос-Анджелеса в Атланту сусідка по...

Два п’яні російські туристи напали на англійських бортпровідників рейсу до Туреччини, літак вимушено сів у Греції

Велика Британія
Про авіадебош, розповіла турецька преса. На борту британської авіакомпанії...

Зріст мінус 110: авіакомпанія встановила для стюардес максимальну вагу

Китай
Китайська авіакомпанія Hainan Airlines встановила для стюардес максимальну вагу,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму