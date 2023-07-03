Названий день тижня та час вильоту, коли політ для туристів проходить із найменшими проблемами

День тижня та час вильоту, коли політ для туристів проходить із найменшими проблемами, назвала у своєму дослідженні компанія HappyOrNot. Компанії належать термінали зворотного зв’язку зі смайликами, які можна знайти в багатьох аеропортах у всьому світі, і саме на підставі їх даних відбулося дослідження. У ході його було проаналізовано понад сім мільйонів точок даних відгуків клієнтів з аеропортів у понад 30 країнах світу.

У результаті з’ясувалося, що найкращий день тижня для польотів — середа, на неї довелося найбільше позитивних відгуків, а найгірший — неділя. “У той час як середа отримала 83,7% позитивних відгуків клієнтів, неділя – тільки 79,9% позитивних відгуків клієнтів”, – відзначають дослідники.

Ще цікавіший результат показав найкращий час для польоту. Як не дивно, найоптимістичніше дивилися на життя пасажири рейсів, що вилітають о 4 годині ранку, на їхню частку припало 85,2% позитивних відгуків клієнтів. А найбільш роздратованими туристи виявляються надвечір, рейси о 22:00 та 23:00, обидва з яких отримали 76,4% позитивних відгуків клієнтів. Раніше, до речі, «щасливими» також були ранкові рейси, але пізніше — у попередньому дослідженні 7 та 8 ранку отримали особливо високі оцінки відгуків клієнтів: 84,8% та 84,4% відповідно.

Ще однією цікавою деталлю дослідження стало те, що за допомогою терміналів компанія також досліджувала, наскільки туристу приємно перебувати у конкретній зоні аеропорту. При цьому термінали розташовані у п’яти різних місцях в аеропорту: служба безпеки, зона прибуття, реєстрація, туалети та зона видачі багажу.

З’ясувалося, що найбільше туристи нервують, отримуючи багаж: найнеприємнішою була зона видачі багажу, де було зареєстровано найбільшу кількість негативних відгуків. І, як не дивно, зона перевірки безпеки виявилася найщасливішою з найменшою кількістю негативних відгуків.