Названо топ-25 найбезпечніших авіакомпаній у світі

Про найбезпечніші авіакомпанії розповіли експерти Airline Ratings. Список очолила Air New Zealand, потіснивши торішнього лідера Qantas, також у топ-10 увійшли знайомі нашому туристу авіакомпанії ОАЕ – Etihad та Emirates.

Топ-25 являє собою список авіакомпаній, а саме:

Air New Zealand, Qantas, Virgin Australia, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, All Nippon Airways, Finnair, Cathay Pacific Airways, Alaska Airlines, SAS, Korean Air, Singapore Airlines, EVA Air, British Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, Lufthansa/Swiss Group, KLM, Japan Airlines, Hawaiian Airlines, American Airlines, Air France, Air Canada Group, United Airlines.

Повідомляється, що редактори порталу враховують авіакатастрофи за останні п’ять років, серйозні інциденти за два роки, результати державних та професійних перевірок, вік флоту та інші важливі аспекти.