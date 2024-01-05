Названо топ-25 найбезпечніших авіакомпаній у світі

Про найбезпечніші авіакомпанії розповіли експерти Airline Ratings. Список очолила Air New Zealand, потіснивши торішнього лідера Qantas, також у топ-10 увійшли знайомі нашому туристу авіакомпанії ОАЕ – Etihad та Emirates.
Топ-25 являє собою список авіакомпаній, а саме:
- Air New Zealand,
- Qantas,
- Virgin Australia,
- Etihad Airways,
- Qatar Airways,
- Emirates,
- All Nippon Airways,
- Finnair,
- Cathay Pacific Airways,
- Alaska Airlines,
- SAS,
- Korean Air,
- Singapore Airlines,
- EVA Air,
- British Airways,
- Turkish Airlines,
- TAP Air Portugal,
- Lufthansa/Swiss Group,
- KLM,
- Japan Airlines,
- Hawaiian Airlines,
- American Airlines,
- Air France,
- Air Canada Group,
- United Airlines.
Повідомляється, що редактори порталу враховують авіакатастрофи за останні п’ять років, серйозні інциденти за два роки, результати державних та професійних перевірок, вік флоту та інші важливі аспекти.