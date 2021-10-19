Названо рейтинг найкрасивіших сіл Європи в Instagram і Pinterest

Вплив соціальних мереж на туризм у всьому світі зростає з кожним днем, і люди часто вибирають напрямки в залежності від їх популярності в Instagram або інших соціальних мережах.

Uswitch зібрав і узагальнив відповідні дані в соціальних мережах і систематизував їх в рейтингу найкрасивіших (або, скоріше, найбільш популярних) сіл Європи в Instagram і Pinterest.

Ія (Oia) нагорі, Гереме (Goreme)

Грецьке село Ія (Oia) було визнано найкрасивішим селом Європи і світу. Село на Санторіні відоме своїми мальовничими білими будинками і яскраво-блакитною водою. Населений пункт безумовно лідирує за популярністю інтернет користувачів, в цілому набравши понад 1,6 мільйона постів у Instagram і контактів Pinterest.

Турецька село Гереме (Goreme) знаходиться відразу за Ойей з трохи більше 1,1 мільйона повідомлень і відміток на проаналізованих платформах соціальних мереж. Гереме в основному відомий своїми численними церквами, висіченими в скелях, і знаменитими регулярними польотами на повітряних кулях.

Третє місце – Халльштатт (Hallstatt), два шотландські села в топ-10

Австрійське село Халльштатт (Hallstatt) знаходиться на третьому місці з загальною кількістю постів в соціальних мережах 799 213. Це чарівне село також внесена в список Всесвітньої спадщини. Що цікаво, Австрійське село найбільш популярне з першої трійки в мережі Pinterest (4887).

Серед інших європейських сіл в першій десятці – італійська Вернацца (Vernazza) на четвертому місці, Фурнас (Furnas) на Азорських островах на шостому, грецьке село Фолеграндос (Folegrandos) на сьомому місці, швейцарський Венген (Wengen) на восьмому і іспанська Альбаррасіна (Albarracin) на десятому місці.

Крім Греції, ще однією європейською країною з двома селами в першій десятці є Шотландія з Тоберморі (Tobermory), розташованим на острові Малл, і Портрі (Portree) на острові Скай.