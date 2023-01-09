Названо правила для туристів, що діють у всіх країнах

Названо низку правил, які діють у всіх країнах світу.

Як зазначили експерти, насамперед ніде не можна сперечатися з представниками влади. Йдеться не лише про поліцейських, а й митників та прикордонників. Не варто ними зв’язуватися, тому що у будь-якому випадку турист має менше прав, ніж представник влади.

Ще одне правило – дотримання дистанції. У багатьох країнах до нього ставляться дуже ревно, тому, де б ви не знаходилися, варто триматися подалі від інших людей.

Не можна також робити фото людей без їхньої згоди. У багатьох країнах це заборонено законом, і йдеться навіть про перехожих. У деяких країнах не можна фотографувати живі об’єкти, наприклад, адміністративні будівлі.

Стримувати активну жестикуляцію ще одне важливе правило. У деяких країнах це є ознакою агресії, а також відрізняється значення жестів. Наприклад, традиційний у Європі “палець вгору” Туреччини може означати приналежність до нетрадиційної орієнтації.

Також не варто набирати повну тарілку різних страв та недоїдати. У багатьох країнах так не прийнято робити. Краще підійти до фуршетного столу кілька разів, ніж все брати і змішувати.