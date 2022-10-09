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Названо найгірші авіакомпанії світу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо найгірші авіакомпанії світу

“Не користуйтеся ними ніколи!” – Так заявили в опитуванні соцмережі Reddit туристи, які виділили найгірші авіакомпанії світу. В основному «дісталося» перевізникам «нового світу», тобто Америки та Канади, однак у списку є і європеєць – це Iberia Express.

Найгіршою, втім, визнали авіакомпанію із США, а саме Frontier Airlines. «Нікому б не порадив літати цією авіакомпанією. Вони отримали ваші гроші — все, їм наплювати! Про те, що вони затримали або скасували рейс, ви дізнаєтеся тільки біля стійки в аеропорту! А якщо ви потрапили в літак — що ж, на вас чекають сидіння, які неможливо відкинути. І звичайно, ніяких розваг на борту», ​​- заявляють обурені користувачі.

Дісталося і American Airlines – обурені користувачі пишуть про множинні втрати багажу, а також про огидну роботу кол-центру. «Вам треба додзвонитися їм? Здайтеся одразу, справа безнадійна», – пише один із постраждалих.

Що стосується «європейця» – то Iberia Express один із авторів відгуків просто назвав «справжнім пеклом». «Хочете подробиць? Співробітники авіакомпанії зареєстрували мій багаж під ім’ям іншого пасажира і ще мали нахабство сперечатися зі мною і стягувати додаткову плату за провезення валізи, яка вже оплачена мною при купівлі квитка», — заявив він.

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