Названо найгірші авіакомпанії Європи, від яких треба триматися подалі

Рейтинг найгірших авіакомпаній Європи, від яких треба триматися подалі, представила своїм читачам газета Daily Mail. На першому найменш почесному місці опинився лоукостер Wizz Air, що базується в Будапешті.

Рейтинг, зазначимо, спирається на опитування британських туристів — їх відзначилося понад 8 тис. У ньому оцінювалися ряд критеріїв, включаючи обслуговування клієнтів, співвідношення ціни та якості та досвід посадки. Wizz Air отримала загальну оцінку клієнтів у 48%, що оцінюється як «жахливий досвід». “Одну зірку” – тобто двійку з мінусом – туристи видали перевізнику за досвід посадки, обстановку в салоні і комфорт сидінь. Про останнє, до речі, видання коментує, що Wizz Air «рекордсмен» за таким неприємним критерієм як відстань між рядами в економ-класі — перевізник має найменший простір для ніг серед усіх авіакомпаній.

У питанні незручності від будапештського лоукостера відстає навіть основний «конкурент» – скандальний бюджетний первісник Ryanair. Третє з кінця місце зайняла бюджетна “дочка” Lufthansa а/к Eurowings. Сам німецький перевізник, до речі, недовго відійшов від «хвоста» рейтингу, посівши п’яте місце з хвоста.

Turkish Airlines британцями визнана більш-менш гідною і знаходиться на другому місці рейтингу. На першому ж – Jet2.