Названо найгірші аеропорти світу за затримками та скасуваннями

Сайт відстеження рейсів FlightAware представив статистику найгірших аеропортів щодо затримок та скасування цього літа.

Так, до аеропортів з найвищим відсотком затримок рейсів по всьому світу увійшли:

Аеропорт Торонто імені Лестера Пірсона: 51,9 відсотка.

Аеропорт імені П’єра Елліота Трюдо (Монреаль): 47,8 відсотка.

Аеропорт Франкфурта: 44,5 відсотка.

Аеропорт Лісабона Портела: 43 відсотки.

Лондонський аеропорт Гатвік: 42 відсотки.

Аеропорт Париж-Шарль-де-Голль: 41,6 відсотка.

Аеропорт Мюнхена: 40,1 відсотка.

Аеропорт Манчестера: 39 відсотків.

Аеропорт Афін: 38,5 відсотка.

Аеропорт Ванкувера: 37,8 відсотка.

Більшість скасування рейсів цього літа відбулася в Китаї.

За даними сайту, обмеження на поїздки і раптові блокування, що продовжуються, сильно ускладнили поїздки в Китай, а сувора політика стримування COVID-19 тримає країну закритою для більшості міжнародних поїздок з початку пандемії.

До аеропортів з найвищим відсотком скасованих рейсів по всьому світу відносяться:

Аеропорт Пудун (Шанхай, Китай): 29,8 відсотка.

Аеропорт Сіань Сяньян (Китай): 15,6 відсотка.

Аеропорт Пекін Московський (Китай): 14,7 відсотка.

Аеропорт Нанкін Лукоу (Китай): 14,4 відсотка.

Аеропорт Ченду Тяньфу (Китай): 9,5 відсотка.

Аеропорт Шеньчжень-Баоань (Китай): 9,1 відсотка.

Аеропорт Сукарно-Хатта (Індонезія): 8,3 відсотка.

Аеропорт Ухань Тяньхе (Китай): 8,2 відсотки.

Аеропорт Ньюарк Ліберті (США): 6,7 відсотка.

Аеропорт Ла Гуардіа (США): 6,7 відсотка.

Як зазначили експерти, у всіх аеропортах США з найвищим відсотком затримок прибуття було затримано чверть або більше рейсів, з них 38 відсотків – у Чикаго Мідвей.

Аеропорти європейських туристичних центрів – Франкфурта, Лондона та Парижа – також зіткнулися із затримками у період з кінця травня до початку вересня.