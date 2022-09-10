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Туризм

Названо найгірші аеропорти світу за затримками та скасуваннями

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Названо найгірші аеропорти світу за затримками та скасуваннями

Сайт відстеження рейсів FlightAware представив статистику найгірших аеропортів щодо затримок та скасування цього літа.

Так, до аеропортів з найвищим відсотком затримок рейсів по всьому світу увійшли:

Аеропорт Торонто імені Лестера Пірсона: 51,9 відсотка.
Аеропорт імені П’єра Елліота Трюдо (Монреаль): 47,8 відсотка.
Аеропорт Франкфурта: 44,5 відсотка.
Аеропорт Лісабона Портела: 43 відсотки.
Лондонський аеропорт Гатвік: 42 відсотки.
Аеропорт Париж-Шарль-де-Голль: 41,6 відсотка.
Аеропорт Мюнхена: 40,1 відсотка.
Аеропорт Манчестера: 39 відсотків.
Аеропорт Афін: 38,5 відсотка.
Аеропорт Ванкувера: 37,8 відсотка.
Більшість скасування рейсів цього літа відбулася в Китаї.

За даними сайту, обмеження на поїздки і раптові блокування, що продовжуються, сильно ускладнили поїздки в Китай, а сувора політика стримування COVID-19 тримає країну закритою для більшості міжнародних поїздок з початку пандемії.

До аеропортів з найвищим відсотком скасованих рейсів по всьому світу відносяться:

Аеропорт Пудун (Шанхай, Китай): 29,8 відсотка.
Аеропорт Сіань Сяньян (Китай): 15,6 відсотка.
Аеропорт Пекін Московський (Китай): 14,7 відсотка.
Аеропорт Нанкін Лукоу (Китай): 14,4 відсотка.
Аеропорт Ченду Тяньфу (Китай): 9,5 відсотка.
Аеропорт Шеньчжень-Баоань (Китай): 9,1 відсотка.
Аеропорт Сукарно-Хатта (Індонезія): 8,3 відсотка.
Аеропорт Ухань Тяньхе (Китай): 8,2 відсотки.
Аеропорт Ньюарк Ліберті (США): 6,7 відсотка.
Аеропорт Ла Гуардіа (США): 6,7 відсотка.

Як зазначили експерти, у всіх аеропортах США з найвищим відсотком затримок прибуття було затримано чверть або більше рейсів, з них 38 відсотків – у Чикаго Мідвей.

Аеропорти європейських туристичних центрів – Франкфурта, Лондона та Парижа – також зіткнулися із затримками у період з кінця травня до початку вересня.

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