Названо функції літака, які здивують пасажирів

У літаку є багато деталей, про призначення та навіть існування яких пасажири не мають жодного поняття. Деякі з цих функцій розкрили працівники авіації.

Секретна кнопка підлокітника може стати в нагоді туристам. У деяких літаках підлокітник поруч із проходом може здаватися повністю зафіксованим.

“Але якщо ви шукатимете під підлокітником, ближче до спини, ви знайдете кнопку, яка дозволить перемістити підлокітник так, щоб він був на одному рівні зі спинкою вашого сидіння. Це дасть додатковий простір і допоможе легше залишати своє крісло під час польоту”, – пишуть експерти

Деякі туристи запитували, що відзначено невинним малюнком чорного трикутника над ілюмінаторами десь у середині лайнера.

“Найпростіший спосіб перевірити крило в польоті — просто подивитися в ілюмінатор. Чорний трикутник відзначає місце, звідки відкривається найчіткіший вид на крило”, – пояснили експерти.

Аварійне відкриття туалету. Бортпровідники у разі надзвичайної ситуації можуть отримати доступ до зайнятого туалету зовні за допомогою спеціальної додаткової клямки. Використовуватимуть її лише в екстреній ситуації.

Наручники та пістолети. Стюардеси навчені та підготовлені до низки непередбачених обставин, у тому числі до ситуації, коли пасажири починають поводитися трохи некеровано. Тому для буян на борту цілком можуть знайтися наручники, пластикові стяжки та інші засоби знерухомити зловмисника.

Крім того, на більшості літаків також є дефібрилятор, який можна використовувати, якщо у пасажира станеться зупинка серця.

Маленька дірочка всередині скла ілюмінатора – це зливний отвір, свого роду запобіжний клапан для зменшення навантаження на ілюмінатори. До речі, назовні воно не виходить, перебуваючи у внутрішньому шарі потрійного скління.

Про “кисневі маски на панелі над вашим сидінням” знає кожен турист. Проте майже ніхто не уявляє, звідки там кисень. Справа в тому, що там знаходиться суміш пероксиду барію, хлорату натрію та хлорату калію — порошків та рідин, які бурхливо реагують один з одним, швидко виділяючи кисень.

Купе для екіпажу. Ця територія прихована від пасажирів. У всіх далекомагістральних лайнерах є спеціальне “купе”, куди члени екіпажу можуть піти подрімати і перепочити.

Попільнички на випадок, якщо на борту хтось все ж таки запалить, так простіше згасити “пожежонебезпечний” предмет у технічно пристосованому для цього “девайсі”, ніж ліквідувати наслідки його влучення, скажімо, у відро зі сміттям.

Отвір для зливу, протигази, наручники, ріжок, педалі та багато іншого є в літаку. На перший погляд, для пасажира це непотрібні функції і немає потреби знати про це. Але деякі з них цілком можуть стати в нагоді в польоті.

Виявляється, літаки, як і автомобілі, мають звукові сигнали. Щоправда, працюють вони тільки в наземному становищі. Гудок є засобом зв’язку, але їм можна і подати сигнал, щоб попередити наземних інженерів про вихід із ладу системи або про загоряння.

За словами пілота British Airways, у літаку, як і в автомобілі, є дві педалі, які використовуються для керування. Коли літак на землі і злітає, пілоти керують ногами – двома педалями ліворуч та праворуч.

У педалях навіть є гальма.