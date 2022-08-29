Названо 4 країни, куди краще їхати взимку, ніж влітку

В Україні літо традиційно люблять сильніше за будь-який інший сезон і покладають на нього великі відпускні надії. Однак у багатьох інших країнах літо відверто недолюблюють – і мандрівникам з України було б корисно знати, де саме та чому.

Країни Перської затоки

Чому не варто їхати влітку: спека до +50°C.

Курорти ОАЕ, пустелі Саудівської Аравії та перська спадщина Ірану приваблюють туристів протягом усього року, але влітку потік відчутно знижується. Причина банальна – спека.

Акліматизація в таких умовах займе не менше тижня, а в особливо складних випадках розтягнеться на всю відпустку. І якщо ви не готові пересуватися Аравійським півостровом короткими перебіжками від кондиціонера до кондиціонера, краще запланувати подорож на більш прохолодні місяці.

Острова Карибського басейну

Чому не варто їхати влітку: вологість, тайфуни та цунамі.

Теоретично розташовані у екватора Домінікана, Куба, Гаїті та інші місця в Карибському басейні обіцяють туристам якщо не кліматичний рай, то комфортні +28°C точно. На практиці у такої стабільності виявляються відразу кілька серйозних погодних «побочок» – нестерпна вологість та періодичні урагани, тайфуни та цунамі. Навіть не загрожуючи мандрівникам безпосередньо, вони можуть помітно зіпсувати відпочинок: спровокувати проблеми з розміщенням та пересуванням, харчуванням та прісною водою. Варто перестрахуватися і віддати перевагу іншому сезону, або поїхати подалі від екватора.

Південно-Східна Азія

Чому не варто їхати літом: сезон дощів.

Балі, Таїланд і В’єтнам невипадково обирають для «зимівлі»: у літні місяці великий ризик рясних затяжних дощів, здатних розмити хороші враження від відпочинку. Найкращий час для подорожей Південно-Східною Азією – з листопада до березня: цей період вважається «сухим сезоном». Якщо ж відпустка випала саме на літо і перенести її не вийде, варто вибрати для відпочинку центральні райони В’єтнаму (наприклад, Дананг або Хойан), острівні Самуї та Панган у Таїланді або екзотичніший Борнео.

Регіони Південної півкулі

Чому не варто їхати влітку: тим часом там зима.

Клімат високих широт і гірських регіонів Південної півкулі може спантеличити навіть досвідчених мандрівників, які подолали не одну тисячу кілометрів. Банальний факт про те, що нижче екватора влітку настає зима, нерідко легко вилітає з голови. Тому бронювати квитки з травня по серпень до Патагонії чи високогірних районів Чилі – не найкраща ідея. Набагато привабливіше «перехідні» місяці – березень чи листопад: цінник у міжсезоння опускається до комфортних значень, туристичний потік знижується, а від погоди очікується багатообіцяючий +20°C.