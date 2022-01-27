Названо 10 правил, які туристам небезпечно порушувати в Таїланді

Від неповаги місцевих жителів до невихованого “фарангу” до серйозних штрафів і навіть в’язниці – неписані правила поведінки в Таїланді можуть дуже дорого обійтися необережному туристу. Як розповіла на своєму каналі в Яндекс.Дзен блогер – професійна туристка, “тут дуже легко когось образити навіть випадковим жестом”, при цьому є ризик загриміти у в’язницю за те, що в нашій країні вважається абсолютно безневинним проведенням часу.

Далі туристка навела основний перелік того, що не можна робити в Таїланді:

Виявляти неповагу королю: «У будь-якій провінції Таїланду ви побачите портрети королівської родини. Вони всюди! У жодному разі не дивуйтеся цьому вголос. Ніколи не смійтеся і не виявляйте неповагу на адресу королівської династії. За це можуть оштрафувати або навіть ув’язнити», – пише туристка.

Торкатися чужої голови: «Тайці вважають голови священними. Говорять, саме там живе душа. Торкати чужу голову – верх непристойності та неповаги. Ніколи не торкайтеся голів тайців», – повідомляє вона. Особливо це стосується дітей – їх також не варто намагатися погладити по голові.

Порушувати особисті межі. Це фактично продовження попереднього пункту. «Зайвий раз краще взагалі не торкайтеся місцевих. Не намагайтеся обійняти їх або потиснути їм руку. Найкраща подяка, вітання чи прощання – на словах», – заявляє туристка.

Демонструвати неповагу до буддизму. Так, не можна повертатись спиною до Будди або вказувати на нього носком стопи. Штраф за це не загрожує, але місцеве населення не схвалить. Також не варто чіпати підношення, входити до храмів у взутті та з відкритими ногами/плечами, схрещувати ноги у присутності ченців.

Використовувати випадкові жести: наприклад, неповажним вважається показувати на щось пальцем чи носком ноги. Підзувати офіціанта в ресторані правильно піднятою рукою, злегка стиснутою в кулак (виставлений палець вгору вважається неповажним).

Провозити вейпи – любителів електронних сигарет туристка попереджає, що ввезення електронних сигарет та вейпів до Таїланду не заборонено законом, але вони обкладаються значним податком, а штраф за куріння в громадському місці дорівнює чотириразовій сумі від вартості «агрегату». Більше того – за виробництво та розповсюдження вейпів у Таїланді можна отримати тюремний термін до 10 років (залежно від масштабів «злочинної» діяльності), тому якщо вам так необхідно мати з собою електронну сигарету, то покажіть її на митниці, щоб ввезення в країну було законним. “І не виходьте з нею за межі свого будинку чи готелю”, – додає блогер.

Романтика непристойна! Незважаючи на славу країни як меккі секс-туризму, тут вважається непристойним обійматися та цілуватися у присутності сторонніх. Принаймні у нетуристичних місцях. «Також дівчатам тут заборонено засмагати та купатися топлес (хоча нудистські пляжі в Таїланді – не рідкість)», – додає експерт. Крім того, тайців шокує з’ясування стосунків на людях – повазі це не сприяє.

Не розуватись: тут, за словами блогера, туристу можуть допомогти дверні таблички. «Багато хто з них вказує на необхідність зняти взуття. У жодному разі не входьте в капцях до храму. Найчастіше взуття доведеться зняти і в масажному салоні, і в приватній крамниці, і, звичайно, в гостях», – розповідає туристка.

Грати в азартні ігри – ризикований пункт для любителів перекинутися на карти на пляжі. «У Таїланді за це можна отримати серйозний штраф. Якщо справа стосується серйозніших масштабів (наприклад, ви створили ігровий клуб у покер і збираєтеся великою компанією), то можна навіть потрапити до в’язниці», – запевняє блогер.

Поширювати негативні відгуки або, як пише блогер, наклепувати. І озвучує наступний коментар. «Зовсім недавно у новинах обговорювали випадок із туристом із Європи. Він відпочивав у готелі, залишився незадоволеним сервісом та написав негативні відгуки на TripAdvisor, Booking та інших майданчиках. За це готель подав на нього до суду. Тепер туристу загрожує штраф 200 тисяч бат (близько 174 тисяч гривень) та ув’язнення терміном до 2 років. Підстава позову – наклеп», – заявляє вона.

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За оцінкою блогера, «важко сказати, хто тут має рацію». “Але краще не з’ясовуйте стосунки з тайцями”, – радить вона.