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Туризм

Названі “золоті правила” для комфортної подорожі літаком

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Експерт із подорожей Нікі Кельвін назвав норми гарного тону в літаку, а також розкрив золоті правила для комфортних поїздок, передає Dip.org.ua з посиланням на mirror.co.uk.

Перше правило гарного тону в літаку, на думку експерта, — не відкидати сидіння під час їжі, оскільки це може створити незручності супутникові, що сидить позаду.

Крім того, він закликав туристів не “воювати” за підлокітники. За його словами, існує негласне правило, згідно з яким обидва підлокітники належать пасажиру, що сидить посередині, оскільки подорожувати між двома незнайомими людьми найбільш незручно.

Кельвін радить ніколи не знімати шкарпетки, перебуваючи на борту літака. Більшість людей з розумінням поставиться до того, що хтось може захотіти зняти взуття під час тривалих рейсів, проте шкарпетки при цьому не слід знімати, пояснив він.

Насамкінець експерт нагадав мандрівникам про важливість використання навушників під час польоту, оскільки “ніхто не хоче чути те, що ви дивитеся”.

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