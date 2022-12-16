Названі найпопулярніші серед туристів міста у 2022 році

Аналітична компанія Euromonitor оприлюднила сотню міст світу, які користувалися найбільшою популярністю серед туристів у 2022 році, повідомляє ДІП з посиланням на Unian.net.

Цього року лідируючі позиції дісталися Європі – до рейтингу увійшли 40 міст Європи.

У той же час очолила топ-100 другий рік поспіль столиця Франції – Париж, а до топ-10 загалом увійшли вісім міст Європи. Це аналітики пов’язують насамперед з доступністю поїздок усередині Європи, ослабленням COVID-обмежень та відновленням міжнародних поїздок.

При складанні рейтингу враховувалися шість критеріїв: політика у сфері туризму, сталий розвиток, інфраструктура, здоров’я, безпека та економічні показники.

До топ-10 міст світу 2022 року увійшли:

Париж

Дубай

Амстердам

Мадрид

Рим

Лондон

Мюнхен

Берлін

Барселона

Нью Йорк

Азіатський регіон показав змішані результати на регіональному рівні через обмеження на поїздки, пов’язані з коронавірусом. У докоронавірусні часи у верхній частині списку переважали азіатські напрямки, а лідирували Гонконг та Бангкок.