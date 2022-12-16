Всі розділи
ГоловнаТуризмНазвані найпопулярніші серед туристів міста у 2022 році
Туризм

Названі найпопулярніші серед туристів міста у 2022 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найпопулярніші серед туристів міста у 2022 році

Аналітична компанія Euromonitor оприлюднила сотню міст світу, які користувалися найбільшою популярністю серед туристів у 2022 році, повідомляє ДІП з посиланням на Unian.net.

Цього року лідируючі позиції дісталися Європі – до рейтингу увійшли 40 міст Європи.

У той же час очолила топ-100 другий рік поспіль столиця Франції – Париж, а до топ-10 загалом увійшли вісім міст Європи. Це аналітики пов’язують насамперед з доступністю поїздок усередині Європи, ослабленням COVID-обмежень та відновленням міжнародних поїздок.

При складанні рейтингу враховувалися шість критеріїв: політика у сфері туризму, сталий розвиток, інфраструктура, здоров’я, безпека та економічні показники.

До топ-10 міст світу 2022 року увійшли:

Париж
Дубай
Амстердам
Мадрид
Рим
Лондон
Мюнхен
Берлін
Барселона
Нью Йорк

Азіатський регіон показав змішані результати на регіональному рівні через обмеження на поїздки, пов’язані з коронавірусом. У докоронавірусні часи у верхній частині списку переважали азіатські напрямки, а лідирували Гонконг та Бангкок.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму