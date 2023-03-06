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Названі найкрасивіші національності у світі: Україна у десятці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найкрасивіші національності у світі: Україна у десятці

Британська комерційна компанія Pour Moi провела незвичне дослідження. Його завданням було з’ясувати, в якій країні живуть найкрасивіші люди у світі.

В основу роботи лягли всі повідомлення, коли-небудь опубліковані в соціальній мережі Reddit, в яких згадувалися слова “привабливий”, “сексуальний”, “красивий”, “чудовий”, “добрий вигляд”, “симпатичний” і “гарячий” по відношенню до національностей.

Потім було створено систему оцінок з використанням кількості повідомлень, коментарів та голосів. За підсумками проведеної роботи обрано топ-10.

Крім того, в рамках дослідження для візуалізації “ідеальної зовнішності” було використано штучний інтелект.

Перше місце – Індія

Названі найкрасивіші національності у світі: Україна у десятці

Друге місце – США

Названі найкрасивіші національності у світі: Україна у десятці

Третє місце – Швеція

Названі найкрасивіші національності у світі: Україна у десятці

Четверте місце – Японія

Названі найкрасивіші національності у світі: Україна у десятці

П’яте місце — Канада

Названі найкрасивіші національності у світі: Україна у десятці

Шосте місце — Бразилія

Названі найкрасивіші національності у світі: Україна у десятці

Сьоме місце — Франція

Названі найкрасивіші національності у світі: Україна у десятці

Восьме місце – Італія

Названі найкрасивіші національності у світі: Україна у десятці

Дев’яте місце – Україна

Названі найкрасивіші національності у світі: Україна у десятці

Десяте місце — Данія

Названі найкрасивіші національності у світі: Україна у десятці

Також дослідники склали список найкрасивіших чоловіків серед усіх національностей. На першому місці британські джентльмени. Судячи з коментарів користувачів, усьому “виною” романтичні образи з літературних творів у стилі “Гордість та упередження”.

Друге місце серед чоловіків займають індійські мачо з їхньою спекотною зовнішністю та багатовіковими сімейними цінностями. За ними йдуть пристрасні італійці та емоційні американці.

Список країн із найкрасивішими жінками очолюють Індія, Японія та Швеція. На четвертому місці розташувалися полячки, а п’яті – італійки.

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