Названі найгостинніші країни світу: Україна на 55 місці, Туреччина на 29, Єгипет – на 31

Рейтинг найгостинніших країн світу — тобто країн, які готові приймати туристів без візи або зі спрощеною візою після прибуття, представили експерти індексу паспортів Хенлі. На «вищому» місці гостинністю опинилися, наприклад, Мальдіви, готові приймати таким чином туристів зі 198 країн – це майже всі країни світу. Ненабагато відстали від них і популярні Сейшели – 197 країн. Популярний у наших туристів Єгипет опинився на 31 місці, Туреччина – на 29. Сама ж Україна займається в цьому списку 55 місце – безвізовий в’їзд ми надаємо туристам з 83 країн і ділимо це місце з Північною Македонією та Південною Африкою.

Усього, до речі, цих місць у списку 86 і на останньому місці опинилися Північна Корея, Афганістан та Туркменія. Ці країни не дають безвіз нікому — та й охочих у черзі явно не багато. Перед ними — Макао, Лівія, Еритрея та Бутан — готові пустити без візи туристів лише з трьох країн; причому Бутан із туристів бере ще й чималі податки.

Щодо лідерів, то перші п’ять місць розподіляються так:

Ангола, Джибуті, Гвінея, Мальдіви, Коморські Острови, Сомалі, Болівія, Східний Тимор, Малаві, Катар, Мікронезія, Бурунді, Гвінея-Бісау, Нігерія, Тувалу, Самоа, Габон, Кот-д’Івуар, Південний Судан, Руанда, Камбоджа, Ефіопія — 198 країн Сейшели, Того, Уганда, Кабо-Верде, Мавританія, Суринам – 197 країн. Палау, Домініка, Мадагаскар – 196 країн. Малайзія – 195 країн. Лесото – 194 країн.

Що стосується інших популярних у наших туристів країн, то, наприклад, Шрі-Ланка знаходиться на 7 місці, припускаючи без проблем туристів зі 192 країн; Куба – на 12, допущені туристи зі 178 країн; Туреччина, як уже нагадувалося, на 29 із результатом до 121 країни; Єгипет – на 31 та 118 країн. Також на 36 розташувалася Домінікана – 106 країн, на 41 – Ізраїль – 99 країн, ОАЕ та Таїланд на 56 – 82 країни. У більшості перерахованих напрямків правом безпроблемного в’їзду користуються і українці.