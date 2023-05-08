Названі найбажаніші країни для переїзду

Складено рейтинг міст та країн, які люди найчастіше обирають для переїзду у пошуках нового життя.
Список складено на основі дослідження американської компанії Boston Consulting Group (BCG). В опитуванні Cities of Choice взяло участь понад 50 000 мешканців та мешканок з усього світу. За даними звіту, 50 відсотків опитаних уже переїхали до нового міста, а 48 відсотків розглядають можливість переїзду у майбутньому.
Міста розділили на чотири групи – мегацентри, великі міста, середні та розвиваються – на основі їх соціально-економічних профілів. Зазначається, що експерти врахували якість життя, соціальну забезпеченість, становище у суспільстві та загальну задоволеність учасників дослідження.
Більшість списку зайняли країни Європи. До десятки лідерів також увійшов популярний серед туристів Абу-Дабі. Нагадаємо, що країни Перської затоки планують запуск єдиної “арабської візи” для іноземців.
До десятки лідерів увійшли:
Копенгаген (Данія).
Відень, Австрія).
Амстердам (Нідерланди).
Варшава Польща).
Стокгольм (Швеція).
Мюнхен (Німеччина).
Цюріх (Швейцарія).
Осло (Норвегія).
Абу-Дабі (ОАЕ).
Гамбург (Німеччина).