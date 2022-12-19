Названі найпопулярніші в світі парки розваг

Одними з найпопулярніших місць у туристів у всьому світі стають парки розваг та тематичні парки. Сюди прагнуть мільйони мандрівників і дорослих, і дітей з різних куточків на планети. “ДІП” розповість, які парки були найбільш відвідуваними у 2021 році.

Аналітична компанія Statista провела дослідження відвідуваності найбільш популярних парків розваг та тематичних парків у світі у 2021 році.

Виявилося, що на першому місці рейтингу виявився Всесвітній центр відпочинку Уолта Діснея. Цей парк розваг у 2021 році відвідали понад 12 мільйонів людей, що зробило його найвідвідуванішим парком розваг у світі.

Парк був створений Уолтом Діснеєм та спроектований компанією WED Enterprises. Його планування та атракціони засновані на парку Діснейленд у Каліфорнії, та присвячені казкам та персонажам Disney. Нині у парку працює близько 66 тисяч людей. Парк представлений замком Попелюшки, натхненним казковим замком, показаним у фільмі 1950 року.

При цьому Світ Волта Діснея, та й інші провідні тематичні парки світу, в 2020 році пережили різке падіння відвідуваності в результаті пандемії коронавірусу (COVID-19). До пандемії, в 2019 році, цей парк відвідали понад 20 мільйонів людей, а в 2020 році, у “коронавірусний” рік, у парк приїхали всього 6 мільйонів людей.

Найвідвідуваніші парки світу в 2021 році:

Всесвітній центр відпочинку Уолта Діснея, США 12,69 млн

Острови пригод, США 9.08 млн

Universal Studios Орландо, США 8,99 млн

Студія Діснея в Голлівуді, США 8,59 млн

Діснейленд Анахайм, США 8,57 млн

Шанхайський Діснейленд, Китай 8,48 млн

Епкот (Світ Уолта Діснея), США 7,75 млн

Океанське королівство Чимелонг, Китай 7,45 млн

Царство тварин Діснея, США 7.19 млн

Токійський Діснейленд, Японія 6.3 млн

Токіо Дісней Сі, Японія 5,8 млн

Юніверсал Студіос, Японія 5,5 млн

Юніверсал Студіос Голлівуд, США 5,5 млн

Скільки коштує ринок

Розмір світового ринку парків розваг упав до 51,7 мільярда доларів США у 2020 році багато в чому через наслідки пандемії. Однак найближчими роками ця цифра, за прогнозами, збільшиться. Очікується, що до 2025 року обсяг світового ринку перевищить допандемічні показники і сягне 89,2 млрд доларів США.