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Названі найпопулярніші в світі парки розваг

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Найвідвідуваніші в світі парки розваг

Одними з найпопулярніших місць у туристів у всьому світі стають парки розваг та тематичні парки. Сюди прагнуть мільйони мандрівників і дорослих, і дітей з різних куточків на планети. “ДІП” розповість, які парки були найбільш відвідуваними у 2021 році.

Аналітична компанія Statista провела дослідження відвідуваності найбільш популярних парків розваг та тематичних парків у світі у 2021 році.

Виявилося, що на першому місці рейтингу виявився Всесвітній центр відпочинку Уолта Діснея. Цей парк розваг у 2021 році відвідали понад 12 мільйонів людей, що зробило його найвідвідуванішим парком розваг у світі.

Названі найпопулярніші в світі парки розваг

Парк був створений Уолтом Діснеєм та спроектований компанією WED Enterprises. Його планування та атракціони засновані на парку Діснейленд у Каліфорнії, та присвячені казкам та персонажам Disney. Нині у парку працює близько 66 тисяч людей. Парк представлений замком Попелюшки, натхненним казковим замком, показаним у фільмі 1950 року.

При цьому Світ Волта Діснея, та й інші провідні тематичні парки світу, в 2020 році пережили різке падіння відвідуваності в результаті пандемії коронавірусу (COVID-19). До пандемії, в 2019 році, цей парк відвідали понад 20 мільйонів людей, а в 2020 році, у “коронавірусний” рік, у парк приїхали всього 6 мільйонів людей.

Названі найпопулярніші в світі парки розваг

Найвідвідуваніші парки світу в 2021 році:

  • Всесвітній центр відпочинку Уолта Діснея, США 12,69 млн
  • Острови пригод, США 9.08 млн
  • Universal Studios Орландо, США 8,99 млн
  • Студія Діснея в Голлівуді, США 8,59 млн
  • Діснейленд Анахайм, США 8,57 млн
  • Шанхайський Діснейленд, Китай 8,48 млн
  • Епкот (Світ Уолта Діснея), США 7,75 млн
  • Океанське королівство Чимелонг, Китай 7,45 млн
  • Царство тварин Діснея, США 7.19 млн
  • Токійський Діснейленд, Японія 6.3 млн
  • Токіо Дісней Сі, Японія 5,8 млн
  • Юніверсал Студіос, Японія 5,5 млн
  • Юніверсал Студіос Голлівуд, США 5,5 млн

Скільки коштує ринок

Розмір світового ринку парків розваг упав до 51,7 мільярда доларів США у 2020 році багато в чому через наслідки пандемії. Однак найближчими роками ця цифра, за прогнозами, збільшиться. Очікується, що до 2025 року обсяг світового ринку перевищить допандемічні показники і сягне 89,2 млрд доларів США.

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