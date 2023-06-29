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Туризм

Найнебезпечніша істота у світі загрожує туристам у Таїланді

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Найнебезпечніша істота у світі загрожує туристам у Таїланді

У Таїланді в прибережних водах острова Крабі були помічені найнебезпечніші у світі істоти – коробчаті медузи. Туристів попередили, що зустріч із цим морським мешканцем смертельно небезпечна, передає Phuket Express.

Співробітники департаменту морських та прибережних ресурсів (DMCR) помітили скупчення отруйних медуз біля пірсу Ао Нам Мао в Ао Нангі і попросили відпочиваючих бути вкрай уважними у воді, а також розповіли туристам, як поводитись, якщо контакту зі смертоносною морською істотою уникнути не вдалося.

Зазначається, що місце, куди вжалила медуза, в жодному разі не можна промивати водою чи спиртом. Щоб уникнути алергічних реакцій, необхідно протягом 30 секунд промивати уражену ділянку шкіри оцтом.

Медуза-коробочка або морська оса – є отруйною медузою серед собі подібних, а також вважається чи не найнебезпечнішою істотою у світі. Вона прославилася тим, що має у щупальцях отруту, яка може вбити дорослу людину. Дотик її щупальця з отрутою до тіла настільки болісно, що більшість ужалених помирають протягом кількох хвилин від больового шоку, зупинки серця чи утоплення.

За деякими даними, за останні сто років від отрути медузи померло близько ста людей.

Останній смертельний випадок стався у червні 2023 року на Філіппінах. Жертвою морської оси стала 31-річна туристка.

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