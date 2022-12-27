Найгучніші скандали в аеропортах і літаках 2022 року

Затримки та скасування рейсів, тривалий час очікування в аеропорту та поспіх, щоб встигнути на посадку – подорожі, безумовно, можуть викликати стрес. І хоча цілком природно засмучуватися, коли все йде не так, як планувалося, деякі люди заходять надто далеко. Dailymail зібрав 6 таких випадків, повідомляє ДІП.

Один із інцидентів стався у вівторок, 20 грудня, в аеропорту Маямі (США). Пасажирка літака, що знаходилася посеред переповненої зони виходу на посадку, почала злитися і голосно лаятися. Зайшовши за стійку персоналу, жінка схопила монітор комп’ютера та кинула його в особу співробітниці American Airlines.

Дебоширку затримала поліція аеропорту. Її звинуватили у порушенні громадського порядку, хуліганстві та нанесенні побоїв. Вчинені нею збитки оцінили в 10 тисяч доларів.

Наступний випадок стався з парою, яка намагалася уникнути додаткової плати за свій багаж і втекла до літака, не скануючи свої посадкові талони.

Згодом персонал авіакомпанії Frontier Airlines попросив їх вийти з літака, на що пара відреагувала різко негативно.

Інцидентом в інтернеті поділився пасажир Ніккі.

Зрештою, інцидент закінчився викликом поліції.

Ще одне відео було зроблено у міжнародному аеропорту Мехіко. У ньому засмучена мандрівниця кричала, кидала предмети і стрибала на стійку реєстрації, побивши зі співробітницею авіакомпанії Emirates, яка відмовила їй у посадці, коли та запізнилася та пред’явила прострочений паспорт.

Жінка вдарила співробітницю, після чого закидала її різними предметами, у тому числі речами з валізи та комп’ютерною технікою, доки співробітники аеропорту намагалися її заспокоїти. Зрештою її було затримано службою безпеки аеропорту та передано поліції, яка прибула на місце події.

Пізніше авіакомпанія з’ясувала, що запізнилася на стійку реєстрації, подорожувала з простроченим паспортом.

Наступний неприємний інцидент стався на рейсі з Атланти до Нью-Йорка. Там стюардеса попросила жінку залишити літак після того, як вона відмовилася класти свого пса до сумки.

Коли втрутився інший пасажир, розлючена жінка кинула в нього пляшку з водою.

Ще один випадок стався на рейсі United Airlines, після якого стюардеса авіакомпанії потрапила до лікарні.

Повідомляється, що пасажирка почала кричати, що її дитині погано і треба вийти. Але коли жінку попросили сісти, бо літак готувався до посадки, вона набула конфронтації зі стюардесами.

Поліція Чикаго заявила, що їх викликали через “заворушення”, що сталися на борту рейсу 476, і вони прибули до виходу на посадку в аеропорту О’Хара близько 6 ранку.

Згідно з заявою поліції Чикаго, троє людей у літаку було доставлено до найближчої лікарні для огляду.

Наступний випадок стався на борту літака, який мав вилетіти з Уест-Палм-Біч, штат Флорида.

Незрозуміло, що спочатку викликало сварку, але на відео, розміщених в інтернеті, пара вигукувала гомофобні образи на адресу персоналу авіакомпанії.

Жінка лаялася на борту літака, називала пасажирів “вівцями” та видавала гучні звуки. Під час криків вона також назвала Ілона “своїм королем” та сказала, що вона колишня професійна бродвейська танцівниця.

Оскільки співробітники авіакомпанії продовжували намагатися змусити пару залишити літак, її чоловік незабаром приєднався, заявивши: “Я на пенсії ФБР, знаю свої права”.

Екіпаж JetBlue зрештою викликав поліцію, яка змусила пару залишити літак.

Під час висадки жінка стверджувала, що їх зняли з рейсу, бо вони були прихильниками Трампа.