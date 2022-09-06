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Туризм

Найбільший у світі круїзний лайнер пустять на металобрухт (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Найбільший у світі круїзний лайнер пустять на металобрухт (Відео)

Як пише Daily Mail, найбільший у світі круїзний лайнер буде пущений на металобрухт. Він так і не був спущений на воду.

Йдеться про лайнера Global Dream II вартістю 1.6 млрд доларів та місткістю 9 000 пасажирів.

20-палубний лайнер завдовжки 392 м був побудований німецько-гонконзькою суднобудівною компанією MV Werften, але компанія збанкрутувала через пандемію коронавірусу на початку 2022 року, і судно виставили на продаж. Воно так і не знайшло покупця, після чого його вирішили пустити на брухт. Попереднє судно серії – Global Dream I – також все ще шукає нового власника.

Наразі обидва судна — Global Dream I та Global Dream II — знаходяться на верфі у Вісмарі, яка перейшла німецькому конгломерату ThyssenKrupp, там з 2024 року будуватимуть військові кораблі. Таким чином, доля круїзних судів має вирішитись до кінця 2023 року.

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