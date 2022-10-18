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Туризм

Найбільш завантажені аеропорти світу у жовтні 2022 року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Найбільш завантажені аеропорти світу у жовтні 2022 року

Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта залишається найзавантаженішим аеропортом у світі напередодні високого туристичного сезону, пов’язаного з Різдвяними та Новорічними святами. Такі дані наводить глобальний постачальник даних про перельоти компанія OAG.

Аеропорт Атланти, який утримує звання найбільш завантаженого протягом багатьох років, у жовтні обслужив уже 4,7 мільйона пасажирів. Це на 3% більше, ніж минулого місяця. За Атлантою слідують Міжнародний аеропорт Дубая та токійський Ханеда, у кожному з яких зафіксовано зростання на 5% порівняно з вереснем.

Міжнародний аеропорт Даллас/Форт-Уерт посів 4-е місце у списку з результатом трохи більше 3,75 млн клієнтів, а замкнула першу п’ятірку повітряна гавань Денвера з результатом 3,7 млн ​​пасажирів, які обслуговували в жовтні. Місць.

Атланта залишається найбільш завантаженим аеропортом світу протягом багатьох років, тільки 2020 року міжнародний аеропорт Гуанчжоу Бай Юнь тимчасово потіснив його з престолу.

Цікаво, що якщо прибрати зі статистики внутрішні рейси та залишити лише міжнародні, на перше місце пасажиропотоком вийде Дубай — усі його більш ніж 4,1 мільйона людей прилетіли з-за кордону.

За цим іде лондонський Хітроу, який наприкінці місяця скасує ліміт у 100 000 на пасажиропотік, штучно введений на початку літнього сезону у спробі звести до мінімуму збої та затримки вильотів. Амстердамський аеропорт Схіпхол посів 3 місце за кількістю міжнародних рейсів, його керівництво вирішило продовжити обмеження до кінця березня 2023 року.

Експерти прогнозують, цього року ціни досягнуть найвищого рівня за останні п’ять років. Особливо подорожчають квитки на Різдво та Новий рік.

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