Навколо світу за 80 днів поїздом: у 2024 році з’явиться унікальний маршрут

Міжнародна залізнична компанія Railbookers анонсувала запуск першого у своєму роді маршруту поїздом, який охоплюватиме чотири континенти та понад 20 міст у 13 країнах.

80-денна подорож, що отримала назву “Навколо світу на розкішному поїзді”, розпочнеться у Ванкувері, де пасажири сядуть у поїзд Rocky Mountaineer і вирушать у триденну подорож через канадські Скелясті гори, озеро Луїза та національний парк Банф.

Потім туристи вирушать до Единбурга, провівши сім ночей у поїзді Belmond Royal Scotsman, подорожуючи серед мальовничих озер та скелястих вершин.

Далі чекає дводенна поїздка на культовому східному експресі Belmond Venice-Simplon з Парижа до Венеції, а потім шість ночей на The Maharajas’ Express з Делі в Мумбаї з відвідуванням Тадж-Махала та Джайпура.

Звідти пасажири вирушать до Стамбула, щоб сісти на The Golden Eagle Danube Express, який доставить пасажирів до Болгарії, Румунії та Угорщини – під час чотириденної подорожі туристи зможуть помилуватися розкішними старовинними замками та чарівними селами на вершинах гір.

Потім мандрівники вирушать до Південної Африки, щоб здійснити триденну подорож поїздом Rovos Rail з Преторії до Кейптауну.

На заключному етапі подорожі пасажири переїдуть до Сінгапуру, щоб вирушити в тур нещодавно відновленим поїздом Belmond Eastern and Oriental Express до Малайзії через густі ліси джунглів і блискучі річки. Потім поїзд повернеться до Сінгапуру, де подорож закінчиться.

Повідомляється, що компанія Railbookers розробила цей монументальний маршрут після того, як помітила значне зростання кількості мандрівників, які бажають вирушити в екстравагантні поїздки.

“Попит на розкішні залізничні перевезення з боку наших клієнтів продовжує зростати, і у відповідь ми створили ідеальну подорож зі списку бажань”, – заявив генеральний директор Railbookers Френк Маріні.

Зазначається, що пасажири зможуть як купити повну 80-денну подорож зі зміною семи поїздів, так і окремі етапи. При цьому наголошується, що пасажири не проводитимуть весь час у поїздах. На кожній зупинці вони матимуть достатньо часу для огляду пам’яток, іноді з ночівлею в деяких пунктах призначення.

Крім того, між сімома поїздками на поїзді туристи зупинятимуться на більш тривалий час у готелях у Лондоні, Флоренції, Римі, Делі, Стамбулі та Будапешті.

Подорож стартує 28 серпня 2024 року, його вартість – від 119 599 доларів з особи. У цю суму будуть включені квитки на поїзди, проживання в готелях, автомобільні трансфери, деякі авіаперельоти (крім індивідуальних міжнародних рейсів), а також харчування та екскурсії.