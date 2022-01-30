На популярний туристичний острів Таїланду насувається катастрофа

Надзвичайне становище оголошено в суботу на сході Таїланду – велику нафтову пляму частково винеслу на один із піщаних пляжів, а тепер вона стрімко рухається у бік популярного курортного острова Самету, розташованого за 80 км від Паттайї. Про екологічну загрозу повідомили ЗМІ Таїланду із посиланням на губернатора провінції Районг Чанна Ямсенга.

За оцінками, у вівторок увечері в Сіамській затоці стався витік близько 20-50 тонн нафти з підводного шланга, що використовується для завантаження танкерів на морському причалі, що належить компанії Star Petroleum Refining Co. Як повідомили пресі представники компанії, витік вдалося зупинити протягом кількох годин, але спроби не допустити попадання нафтової плями на пляж Мае Рампхуенг у провінції Районг на південний схід від Бангкока виявилися невдалими, і в суботу вранці на пісок потрапила нафта. Більшість плями залишається в морі, і в експертів є побоювання, що вона може вдарити по Самету, популярному туристичному острову, який тільки починає оговтатися від пандемії коронавірусу, як і решта країни.

Що вжито?

Літаки скидали хімікати для розсіювання нафти і розгорнули плавучі бонові загородження на її уловлювання, щоб потім «чорне золото» можна було зняти з поверхні. За словами глави курортної провінції, в суботу постраждалий пляж оголошений зоною лиха і був закритий для купців та комерційної діяльності. Близько 200 службовців військово-морського флоту і 150 співробітників компанії-винуватці допомагали в очищенні за допомогою обладнання для поглинання та збору нафти, у той час як два екскаватори викопали траншею, щоб захопити нафту.

Загроза розливу нафти може завдати непоправної шкоди туризму та екології острова. Самет входить до складу національного парку, і щоб зберегти його природну унікальність, з 1 листопада 2018 року сюди заборонено ввозити пластикові пакети та пінопалст.

Тайське відділення групи екологічних дій Greenpeace заявило, що розлив став другим за участю компанії Star Petroleum. Перший інцидент за її участю стався 1997 року. «Зелені» опублікували вимогу, щоб нафтова компанія відзвітувала за аварію, сплатила очищення морської води та опублікувала повний звіт про економічні, соціальні та екологічні наслідки витоку нафти.

Довідка: Самет – невеликий, але популярний курортний острів у Сіамській затоці, відноситься до провінції Районг. Є один маленький населений пункт, село Надан. Майже на всіх основних пляжах острова до зручності туристів представлені готелі бунгального типу. Мандрівники їдуть відпочивати сюди, щоб побачити практично незайману людиною природу. Крім того, це улюблений напрямок вихідного дня самих тайців, насамперед мешканців Бангкока.

Прибережна зона значною мірою залежить від туристів. Острів Самет не менше за інші курорти економічно постраждав від пандемії ковіда, тепер екологічне лихо значно відсуне відновлення економіки тропічного острова.