На пляжі в Таїланді помічено небезпечну істоту: туристів закликали до пильності

Смертельно отруйна морська істота була помічена на пляжі острова Ланта на заході Таїланду 29 липня. Йдеться про португальський кораблик — небезпечну медузу, яку випадково виявили туристи. Про це повідомив портал The Thaiger.

Сім’я тайських туристів відпочивала на узбережжі Андаманського моря. Одного дня вони вирушили на прогулянку пляжем Пхра Ае прямо перед готелем, в якому зупинилися на час відпустки. Чоловік мандрівниці зайшов у воду, щоб викупатися, і майже відразу відчув пронизливий біль: на поверхні води туристи помітили медузу.

При цьому відпочиваючі не розгубилися, взяли ємність та виловили «кривдницю», щоб сфотографувати та ідентифікувати. Після ретельного пошуку інформації в інтернеті чоловіка постраждалого купальника дізналася, що їхня знахідка — португальський кораблик, відомий своєю отруйністю. На нозі чоловіка на той час вже з’явилися характерні опіку червоні плями.

Таєць попрямував до лікарні острова. Медикам він поскаржився на печіння та біль, які почали поширюватися вгору по нозі. Лікарі надали йому необхідну допомогу, у тому числі промили рану оцтом та прописали таблетки. На щастя, турист вижив. Цього року це була перша зустріч людини із смертельно небезпечною медузою на острові.

Лікарі повідомили про інцидент в Управління туризму Таїланду, щоб чиновники випустили попередження про небезпеку купання у водах курорту провінції Крабі в серпні, так як якщо до берега прибився один португальський кораблик, то поряд можуть бути й інші.

Нагадаємо, у вересні 2016 року через нашестя цього типу медуз владою було закрито чотири пляжі острова Пхукет у Таїланді.

Довідка: Португальський кораблик, або фізалія, – колоніальний гідроїдний організм із підряду сифонофор. Він складається з безлічі поліпоїдних та медузоїдних особин, що утворюють велику прозору колонію. На одному кінці колонії є великий міхур (пневматофор), заповнений газом, який дозволяє їй триматися на поверхні води, нагадуючи корабель. При цьому щупальця перебувають під водою.

У них є щупальця з отруйними клітинами, які є небезпечними для людини. Отрута містить потужні токсини, які викликають серйозні реакції у людини — опіки, сильний біль, алергічні реакції і навіть анафілактичний шок. У деяких випадках, особливо якщо людина піддається множинним укусам або має алергічну реакцію на отруту, можливі смертельні наслідки.

Португальські кораблики не мають локомоторних медузоїдних зооїдів, що скорочуються, тому переміщуються під дією вітру і течії води — так істота виявилася біля курортного пляжу. Вони харчуються личинками риб, дрібними рибами та кальмарами. Португальських корабликів поїдають морські черепахи та деякі молюски.

При контакті з людською шкірою отрута цієї морської істоти може спричинити опіки та призводити до смерті. Поради з першої допомоги включають промивання ураженої шкіри теплою морською водою, іноді застосовується оцет і додавання льоду для полегшення болю.