На Пхукеті турист помер після укусу бджоли

Про трагічний випадок із іноземним туристом на Пхукеті повідомила газета Phuket Express. Місцевий «довгостроковий» турист, який живе там, мабуть, не перший рік, помер від укусу бджоли.

Як повідомляє видання, невідкладна допомога була викликана до будинку на Сой Кітпрасан у районі Раваї. Прибувши на місце, вони виявили всередині будинку на ліжку 68-річного громадянина Великобританії. Він був непритомний, пульсу не було.

Служби невідкладної допомоги провели серцево-легеневу реанімацію, поки туриста терміново доставляли до найближчої лікарні, але це не допомогло. Після прибуття медики констатували смерть туриста.

Як заявила тайська дружина британця, причиною смерті міг бути укус бджоли. Коли її чоловік їхав додому мотоциклом, його вжалила бджола. Він прибув до себе додому і йому дали протиалергічні ліки. Після цього він знепритомнів, розповіла вона. Також вона додала, що британець мав сильну алергію на комах, таких як бджоли. Однак для встановлення точної причини смерті буде проведено розтин.