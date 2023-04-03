Всі розділи
ГоловнаТаїландНа Пхукеті турист помер після укусу бджоли
ТаїландТуризм

На Пхукеті турист помер після укусу бджоли

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На Пхукеті турист помер після укусу бджоли

Про трагічний випадок із іноземним туристом на Пхукеті повідомила газета Phuket Express. Місцевий «довгостроковий» турист, який живе там, мабуть, не перший рік, помер від укусу бджоли.

Як повідомляє видання, невідкладна допомога була викликана до будинку на Сой Кітпрасан у районі Раваї. Прибувши на місце, вони виявили всередині будинку на ліжку 68-річного громадянина Великобританії. Він був непритомний, пульсу не було.

Служби невідкладної допомоги провели серцево-легеневу реанімацію, поки туриста терміново доставляли до найближчої лікарні, але це не допомогло. Після прибуття медики констатували смерть туриста.

Як заявила тайська дружина британця, причиною смерті міг бути укус бджоли. Коли її чоловік їхав додому мотоциклом, його вжалила бджола. Він прибув до себе додому і йому дали протиалергічні ліки. Після цього він знепритомнів, розповіла вона. Також вона додала, що британець мав сильну алергію на комах, таких як бджоли. Однак для встановлення точної причини смерті буде проведено розтин.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Чорногорський курорт вирішив роздягнути туристів «до трусів»

Туризм
Ще один курорт вирішив «роздягнути до трусів» туристів, які...

Турбулентність при польотах літаків зростає: вчені назвали причину

Велика Британія
Турбулентність під час польотів на літаках стане втричі частішим...

Сльози, крики та молитви: у мережі завірусилося відео із салону палаючого літака

Румунія
Днями у мережі стало вірусним та набрало мільйонні перегляди...

У Таїланді сталася масова бійка туристів та персоналу ресторану

Таїланд
Турист з Австралії влаштував заворушення в Таїланді та був...

Шенген розширять цього року ще на 1 країну

Візи
Історія суперечок і планів щодо розширення Шенгену отримала продовження:...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму