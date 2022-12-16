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ТаїландТуризм

На Пхукеті скоєно збройне пограбування відомих російських криптоблогерів: відібрали криптовалюту на $25000

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На Пхукеті скоєно збройне пограбування відомих російських криптоблогерів: відібрали криптовалюти на $25000

У Таїланді двоє росіян із команди інформаційного криптопроекту Cryptus стали жертвами збройного пограбування, втративши $20’000 готівкою та криптовалюти на $25’000. Грабіжники були російськомовними. Про це повідомив Phuket News із посиланням на поліцію.

Повідомлялося, що напад стався в Soi Cherng Talay 16 близько 1:00 ночі в неділю, 11 грудня. Згідно з поліцейським звітом, внаслідок нападу туристи отримали численні забої. Росіяни розповіли правоохоронцям, що нападники були російськомовними, але раніше були з ними не знайомі.

Як повідомлялося, біля апартаментів в районі пляжу Банг-Тао росіян чекали троє озброєних людей. Двох росіян силою посадили у позашляховик, зв’язали та відвезли у відокремлене місце, де змусили віддати готівку та видати паролі від електронного гаманця, на якому зберігалася криптовалюта.

Новина про напад і збройне здирництво стали надбанням громадськості не відразу, а тільки після того, як минулого понеділка Leo | Cryptus, який представився співавтором і провідним медійним проектом Cryptus, опублікував пост з коротким викладом подій у своєму акаунті Telegram.

Наведемо цитату з каналу: «Зараз я та моя команда живемо на Пхукеті. 2 дні тому сталося озброєне пограбування із викраденням моїх партнерів. На даному етапі ми написали заяву в поліцію і передали інформацію про передбачуваного організатора викрадення. Викрадачі погрожували зброєю та ножами, зв’язували руки. В результаті шляхом здирництва було вкрадено $25’000. Зараз ми готуємо прес-реліз для ЗМІ з докладним описом ситуації, записом розмови з бойовиком та фотографіями (збитків, завданих) побоями. Я дуже хотів би попросити вас опублікувати (ці) дані у вашому співтоваристві, я думаю, що жителям Пхукету буде корисно дізнатися, що на острові діє банда, яка відстежує хлопців з криптою і викрадає їх».

Автор закликав усіх небайдужих допомогти розповсюдити новину про напад. До поліції потерпілі вже звернулися, триває розслідування.

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