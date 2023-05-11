На Пхукеті скасовано морські екскурсії: оголошено період страшного тропічного циклону

Потужний тропічний циклон рухається на тайський острів Пхукет, де відпочивають численні туристи. Через майбутнє погіршення погодних умов скасовано організовані та самостійні морські екскурсії. Про це попередив портал Phuket News із посиланням на Метеорологічний департамент королівства.

Згідно з наказом від 8 травня, малим судам, які зазвичай використовуються для морських екскурсій, категорично заборонено виходити в море в період з четверга по неділю, тобто, з 11 до 14 травня. Голова морського департаменту наказав місцевим перевірити свої морські човни та катери, довжина яких не перевищує 13 метрів, на предмет готовності пережити страшні погодні умови: необхідно оцінити міцність корпусу, стан двигуна, а також забезпечити судно необхідними інструментами та рятувальними засобами. «Рятувальне обладнання, жилети, протипожежне обладнання та пристрої зв’язку мають бути в наявності, а капітани катерів повинні оцінювати погоду та ризики протягом свого морського маршруту, стежити за новинами та попередженнями від метеорологічного департаменту та урядових установ та суворо дотримуватись інструкцій наглядового органу та посадових осіб з безпеки», – уточнив чиновник.

Метеорологічний департамент опублікував повідомлення про зону низького тиску, що покриває нижню частину Бенгальської затоки, яка, ймовірно, посилиться та переросте у тропічний циклон, — пояснили у відомстві. — Очікується, що він пройде через центральну Бенгальську затоку та верхню частину Андаманського моря. Після цього він переміститься ближче до узбережжя М’янми. Південно-західний мусон, що переносить вологу з Андаманського моря на Таїланд, посилюється. Такі характеристики призведуть до тривалих злив у країні в період з 11 по 14 травня».

Влада також попередила про посилення вітру та хвиль в Андаманському морі. За їх оцінкою, висота морських хвиль сягатиме 2-4 метри і більше 4 метрів у грозових районах. «Невеликим судам слід утриматися від виходу у море у зазначені дні. Ми просимо громадськість уважно стежити за оголошеннями метеорологічного департаменту та дотримуватись заходів безпеки під час навігації, — повідомив він. — Регіональне управління порту Пхукет підкреслює, що капітани суден повинні виявляти критичну обережність при виході в море і уникати плавання далеко від берега і в районах, що піддаються грозовим зливам».

Зауважимо, тропічні циклони часто мають потужну руйнівну силу. Вони викликають дуже сильні вітри, зливи, високі хвилі, а в деяких випадках штормові нагони та повені у прибережних районах. Туристам слід прислухатися до запобігання владі та уникати прогулянок на узбережжі у зазначені дні.