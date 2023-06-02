На Пхукеті почалася облава на іноземців: заарештовано понад 1000 туристів

Облава на іноземців розпочалася на Пхукеті: як повідомляють місцеві ЗМІ, заарештовано понад 1000 туристів, які прострочили свої тайські візи. Виявлення нелегалів ведеться за допомогою співпраці між Імміграційною службою Пхукет та 800 постачальниками житла на острові. Останні, як повідомляє тайська преса, «вжили заходів щодо боротьби зі злочинністю», і повідомляють про будь-які підозрілі дії за участю їхніх іноземних гостей.

Проте, як заявив глава імміграційної служби Пхукету Танет Сукчай, кількість іноземних гостей, зареєстрованих у готелях на Пхукеті за останні два місяці, більш ніж на 20% перевищує кількість «легальних» іноземних туристів, які прибули за цей час. Так що рейди продовжуватимуться.

Також, згідно з звітом чиновника, з 1 по 25 травня імміграційна поліція провела рейди в 1550 цільових точках на Пхукеті, внаслідок чого було заарештовано 11 іноземців, які прострочили свої візи, і ще четверо людей, які в’їхали до Таїланду нелегально.

Загалом Центр інформаційних технологій Імміграційного бюро повідомив, що 1050 іноземців прострочили свої візи, 391 не проживали у зареєстрованому житлі, а 228 встигли нелегально і залишити країну. Ще 331 турист із затриманих подав заяву на продовження візи, один за цей час отримав тайське громадянство, а ще один перебував у лікарні, прикутій у ліжку. Також у списку опинилися 109 «мертвих душ» – іноземці, які за цей час загинули у Таїланді.

У результаті, як заявив Танет Сукчай, серйозні судові переслідування загрожують лише дев’яти візам, що прострочили. Також він закликав усіх, «у кого є інформація про туристів, які прострочили свої візи або іншим чином порушили закон», повідомляти про це імміграційну службу Пхукета або через додаток Traffy Fondue.