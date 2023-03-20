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Туризм

На острові Аруба відкрилася вакансія на найлегшу роботу у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На острові Аруба відкрилася вакансія на найлегшу роботу у світі

Управління туризму острівної держави Аруба шукає співробітника на “найлегшу роботу у світі”.

Йдеться про вакансію спеціаліста з прогнозування погоди. Річ у тому, що Аруба — невеликий острів у південній частині Карибського моря неподалік берегів Венесуели. Тут більше сонячних днів, ніж будь-якому іншому карибському острові.

Це означає, що спеціалісту з погодних явищ, якого запрошують на роботу, день за днем потрібно буде писати одні й самі звіти. А оскільки й повідомляти особливо нема про що, за винятком несподіваної появи самотньої пухнастої хмаринки, кандидатам для подачі заявки потрібен буквально нульовий досвід.

Несподівані зміни погоди здатні зіпсувати будь-яку подорож. Іноді навіть змушують мандрівників переносити свої довгоочікувані відпустки. Арубі щодо цього пощастило — тут завжди ясне сонячне небо, що робить її ідеальним місцем для відвідування будь-якої пори року.

Робота метеоролога полягає у виконанні обов’язків щодо висвітлення погоди в офіційних соцмережах Аруби. Насамперед це поїздка на острів на 7 днів на двох. “Синоптики” проведуть тиждень у новому готелі Embassy Suites by Hilton Aruba Resort. Він розташований всього за кілька кроків від чудового пляжу Eagle Beach, де вода вважається однією з найблакитніших і найпрозоріших у світі.

Зацікавленим у такій роботі пропонується зайти на спеціальну сторінку сайту, зареєструватися та надіслати “найкращий 30-секундний прогноз погоди на Арубі” власного виготовлення. Управління з туризму навіть підказало для приблизного щоденного прогнозу погоди: “26-27 градусів тепла, сонячно та безвітряно”. Заявки приймаються до 31 березня.

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