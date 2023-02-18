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ТаїландТуризм

На курорті Таїланду через укус комара турист втратив обидві ноги

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На курорті Таїланду через укус комара турист втратив обидві ноги

Укус комара, якому не надав значення іноземний турист у Таїланді, спровокував у нього поширення «м’яких бактерій» і призвів до ампутації обох ніг. Про цей випадок розповіло видання The Thaiger.

62-річний голландський турист і емігрант Ед Оліслагерс після того, що сталося, залишився жити на головному курортному острові Пхукет і взяв на себе місію з поширення інформації про «плотоїдних бактерії» (некротизуючий фасціїт).

Довідка: Некротичний фасціїт – це інфекція, що викликається бактеріями Streptococcus pyogenes або Clostridium perfringens, які вражають поверхневу та глибоку фасції та підшкірну клітковину.

Громадянин Нідерландів потрапив до лікарні ще у квітні минулого року із симптомами, які супроводжує укус комара: локальне запалення та болючість у місці укусу. Всього через дві години у Еда був діагностований некротизуючий фасціїт — рідкісна бактеріальна інфекція, яка швидко поширюється і може призвести до смерті.

«І це був лише початок тривалого періоду операцій, ліків та жахливого болю, який я досі не можу описати словами», — процитувала газета його слова. Після дев’яти операцій та чотирьох місяців йому ампутували ліву ногу по коліно, щоб врятувати йому життя, а потім і праву гомілку через ускладнення тромбозу.

Відомо, що чоловік багато років прожив на острові, керуючи успішним бізнесом будівництва басейнів. Однак його справа впала під час пандемії Covid-19 — так переселенець втратив джерело доходу і не зміг відновити. Наразі гори медичних рахунків, виставлені тайськими клініками, чоловік самостійно сплатити не може. Спочатку оплату вносила його громадянська дружина, і потім йому вдалося зібрати невелику суму пожертвувань. Однак цього виявилося замало.

Голландець мріє про протезування, щоб стати мобільнішим — поки йому доводиться пересуватися на інвалідному візку. Ціна питання – 20 тис. доларів. «Протезування коштує дорого. А ще я планую пересуватися на квадроциклі та розпочати новий бізнес», — заявив він.

Повернення додому до Нідерландів також є проблематичним, оскільки авіакомпанії відмовили туристу в самостійному перельоті без супроводу. Крім того, за його словами, процес реєстрації на соціальне забезпечення може тривати у нього близько восьми місяців.

Мандрівник нарік на те, що медицина мало знає про цю хворобу. «У моєму конкретному випадку організм почав реагувати позитивно, а потім знову і знову розвивалася нова інфекція… У результаті я двічі опинявся в ситуації сепсису, тобто організм почав відключати не життєво важливі частини, що призводить до смерті, якщо ви не вживете екстрених заходів таких як ампутація», – розповів він.

У випадку з Оліслагерсом все почалося з укусу комара. Однак захворювання може початися з будь-якого пошкодження шкірних тканин – подряпини, залишені кігтями кішки, відкриті рани на нозі або рани від гоління. “Лікування часто починається методом проб і помилок”, – додав він і заявив, що сам по крихтах збирав інформацію про неї і тепер готовий поділитися із зацікавленими.

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