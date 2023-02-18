На курорті Таїланду через укус комара турист втратив обидві ноги

Укус комара, якому не надав значення іноземний турист у Таїланді, спровокував у нього поширення «м’яких бактерій» і призвів до ампутації обох ніг. Про цей випадок розповіло видання The Thaiger.

62-річний голландський турист і емігрант Ед Оліслагерс після того, що сталося, залишився жити на головному курортному острові Пхукет і взяв на себе місію з поширення інформації про «плотоїдних бактерії» (некротизуючий фасціїт).

Довідка: Некротичний фасціїт – це інфекція, що викликається бактеріями Streptococcus pyogenes або Clostridium perfringens, які вражають поверхневу та глибоку фасції та підшкірну клітковину.

Громадянин Нідерландів потрапив до лікарні ще у квітні минулого року із симптомами, які супроводжує укус комара: локальне запалення та болючість у місці укусу. Всього через дві години у Еда був діагностований некротизуючий фасціїт — рідкісна бактеріальна інфекція, яка швидко поширюється і може призвести до смерті.

«І це був лише початок тривалого періоду операцій, ліків та жахливого болю, який я досі не можу описати словами», — процитувала газета його слова. Після дев’яти операцій та чотирьох місяців йому ампутували ліву ногу по коліно, щоб врятувати йому життя, а потім і праву гомілку через ускладнення тромбозу.

Відомо, що чоловік багато років прожив на острові, керуючи успішним бізнесом будівництва басейнів. Однак його справа впала під час пандемії Covid-19 — так переселенець втратив джерело доходу і не зміг відновити. Наразі гори медичних рахунків, виставлені тайськими клініками, чоловік самостійно сплатити не може. Спочатку оплату вносила його громадянська дружина, і потім йому вдалося зібрати невелику суму пожертвувань. Однак цього виявилося замало.

Голландець мріє про протезування, щоб стати мобільнішим — поки йому доводиться пересуватися на інвалідному візку. Ціна питання – 20 тис. доларів. «Протезування коштує дорого. А ще я планую пересуватися на квадроциклі та розпочати новий бізнес», — заявив він.

Повернення додому до Нідерландів також є проблематичним, оскільки авіакомпанії відмовили туристу в самостійному перельоті без супроводу. Крім того, за його словами, процес реєстрації на соціальне забезпечення може тривати у нього близько восьми місяців.

Мандрівник нарік на те, що медицина мало знає про цю хворобу. «У моєму конкретному випадку організм почав реагувати позитивно, а потім знову і знову розвивалася нова інфекція… У результаті я двічі опинявся в ситуації сепсису, тобто організм почав відключати не життєво важливі частини, що призводить до смерті, якщо ви не вживете екстрених заходів таких як ампутація», – розповів він.

У випадку з Оліслагерсом все почалося з укусу комара. Однак захворювання може початися з будь-якого пошкодження шкірних тканин – подряпини, залишені кігтями кішки, відкриті рани на нозі або рани від гоління. “Лікування часто починається методом проб і помилок”, – додав він і заявив, що сам по крихтах збирав інформацію про неї і тепер готовий поділитися із зацікавленими.