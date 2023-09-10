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Мовчіть про цей тренд: туристки почали одягати в Таїланді пароварки на голову, викликаючи сміх у місцевих.

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Мовчіть про цей тренд: туристки почали одягати в Таїланді пароварки на голову, викликаючи сміх у місцевих.

“Мовчіть про цей модний тренд, або наші пароварки стануть дефіцитом”, – так прокоментували в Таїланді вірусне відео в TikTok, де туристки одягли на голову пароварки, вважаючи, що це такі капелюхи і викликаючи сміх у місцевих.

Тайський блогер @aummm9, сфотографував, як дві іноземні туристки європейської зовнішності використовують традиційні тайські пароварки для рису як капелюхи від сонця. Все це відбувалося на місцевому плавучому ринку. Відео швидко привернуло увагу до TikTok і зібрало безліч гумористичних коментарів від тайських користувачів.

«Милі та функціональні головні убори», – пишуть у коментарях. “Весь цей час ми використовували пароварки неправильно. Туристи показали нам правильний шлях”, – пише інший коментатор. “Наші пароварки стають відомими”, – додає інший таєць і продовжує щодо “модного тренду”.

Нагадаємо, що за капелюшки тайські пароварки туристи приймають не вперше. На початку серпня на модниць із незвичайним головним убором вже звернув увагу місцевий житель, сфотографував їх та опублікував у соціальних мережах. Знімки швидко набрали популярності, зібравши понад 4.700 лайків та 5.000 репостів від тайських користувачів. Подробиці читайте за цим посиланням.

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