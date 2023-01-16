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Туризм

Момент падіння літака з російськими туристами у Непалі потрапили на відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Момент падіння літака з російськими туристами у Непалі потрапили на відео

Регіональний літак ATR 72 15 січня 2023 року розбився при посадці в аеропорту Покхара – популярного серед туристів міста у Непалі.

На відео, яке зняв очевидець катастрофи, можна побачити, як повітряне судно пролітає на низькій висоті, а потім раптом перевертається та падає на землю, повідомляє avianews.com

Останні секунди перед падінням та пожежа одразу після падіння потрапила на стрім одного з пасажирів літака. Він вів відео-трансляцію приземлення у соціальній мережі Facebook.

ATR 72 належав місцевій авіакомпанії Yeti Airlines та виконував місцевий рейс зі столиці Непалу Катманду. На його борту перебували 68 пасажирів та чотири члени екіпажу. На місці катастрофи рятувальники знайшли 68 загиблих. Пошуки ще чотирьох людей продовжуються.

ATR 72, що впав, мав реєстрацію 9N-ANC. Літак збудували у Франції в 2007 році, а у флоті Yeti Airlines він почав літати з 2019 року. До цього авіалайнер експлуатували індійська Kingfisher Airlines та Nok Air з Таїланду.

Наразі офіційні версії щодо причин падіння літака не оголошуються.

Сервіс flightradar24 повідомив, що його радари фіксували помилкові дані щодо висоти та швидкості від борту ATR 72 9N-ANC протягом всього його польоту.

Усі непальські авіакомпанії, у тому числі Yeti Airlines, перебувають у чорному списку Євросоюзу через можливі проблеми з безпекою. Через це їм заборонені польоти у повітряному просторі Євросоюзу.

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