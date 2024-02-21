Місцевий мешканець намагався живцем спалити туристку у Таїланді

Поліція Таїланду розслідує справу про напад на 29-річну туристку з Китаю, яку намагалися зґвалтувати та живцем спалити в джунглях, передає Pattaya Mail.

За інформацією порталу, китаянка, на ім’я Менлінь подорожувала Таїландом автостопом разом зі своїм 19-річним братом. На одному з шосе у східній Паттаї їм зустрілися два тайці на мотоциклах, які погодилися підвезти туристів.

Якоїсь миті між тайцями сталася сварка, і один із них, який віз Менлінь, звернув у джунглі. Тут він зв’язав дівчину і спробував її зґвалтувати, коли йому це не вдалося, він обмазав туристку лосьйоном, імовірно, щоб стерти з її тіла свої відбитки пальців, облив траву навколо неї олією та підпалив. Після цього чоловік поїхав, залишивши жінку у кільці полум’я.

Китаянка розповіла поліцейським, що, незважаючи на жах, який вона відчувала, їй вдалося підпалити мотузки, які зв’язують її руки, та звільнитися. Потім вона зв’язалася з братом, а потім і з правоохоронцями.

Поліцейські, що приїхали на місце події, застали Менлінь у дуже стурбованому стані: дівчина була розпатлана, а на її зап’ястях були чітко видно сліди від мотузки. Тут же вони виявили опалену вогнем траву на площі 70 квадратних метрів.

Поки правоохоронці проводять розслідування і збирають відео з камер зовнішнього спостереження, сподіваючись, що одна з них зафіксувала злочинця, влада регіону відправила туристку до лікарні для повного обстеження.