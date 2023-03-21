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АвстраліяТуризм

Мільйони у річці: Жахливе відео із загибеллю риб зняли в Австралії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Мільйони у річці. Жахливе відео із загибеллю риб зняли в Австралії

Відео з мільйонами мертвих риб, що заповнили другу за величиною річку Австралії, опублікувало видання CNN.

За інформацією ЗМІ, причину масової загибелі риб у річці Дарлінг офіційно не озвучено, але є версії трагедії.

Інцидент з різким та раптовим потеплінням мав місце у західній частині штату Новий Південний Уельс приблизно за 1000 кілометрів від Сіднея.

“Влада також пов’язує природну трагедію з відступом паводкових вод”, – пише CNN.

За даними Департаменту сировинної промисловості австралійського штату, риби могли загинути через низький рівень кисню у воді, також відомий як гіпоксія.

У заяві Департаменту рибальства самого густонаселеного штату країни йдеться про те, що згубний процес ще не зупинився.

“Ця подія все ще продовжується, оскільки хвиля тепла на заході Нового Південного Уельсу продовжує надавати додаткове навантаження на систему, яка зіткнулася з екстремальними умовами”, – пояснили у відомстві.

Фахівці стверджують, що схоже явище було у 2019 році: через погану якість води та різкі перепади температури 4 роки тому загинуло понад мільйон риб.

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