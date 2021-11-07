Льотчики розповіли, чому краще не літати літаком після полудня під час свят

Туристам, які дорожать кожною хвилиною та ненавидять очікування, слід уточнити час вильоту, перш ніж забронювати відпустку, та рішуче відмовитися від польоту, якщо літак летить після полудня під час святкових днів. Про це розповіли льотчики, посилаючись на дані Бюро транспортної статистики та Управління транспортної безпеки (TSA).

Так, Кетлін Бенгс, колишній пілот комерційної авіакомпанії і нинішній представник FlightAware, – додатки, які надає в реальному часі історичні та прогнозні дані відстеження рейсів, поділилася в бесіді з Forbes, що мандрівники, які бажають значно знизити ризик затримки рейсу у святковий період, повинні керуватися золотим правилом – бронювати якомога раніше рейс в день подорожі. «За статистикою, ранній рейс піднімається в повітря з меншими затримками та меншою кількістю скасування. Чим пізніше настане день, тим більша ймовірність того, що ваш рейс буде затримано або скасовано. З плином дня у авіакомпаній стає все менше можливостей для пасажирів, тому, якщо вам дійсно потрібно встигнути вчасно, найкращий варіант – ранковий рейс», – повідомила вона.

Однак ця тенденція проявляється не лише у святкові дні, а й протягом усього року. Згідно з даними Flightaware, які відстежували рейси по всій території США в липні 2021 року, показали, що від 85% до 90% ранкових рейсів виконувались вчасно, чого не можна сказати про пізніші рейси – від 65% до 70% рейсів, що вилітають між 15: 00 та 20:00, були затримані.

Імовірність затримки рейсів збільшується у «гарячі дні» – наприклад, перед новорічними та різдвяними святами. Проаналізувавши дані за останні 10 років, фахівці FlightAware виявили, що рейси, що вилітають у передсвяткові дні після 17:00, мали на 50 відсотків більше затримок, ніж рейси, що вилітають опівдні.

«Пізніші рейси сегмента, які залежать від екіпажу і, можливо, самого літака з попереднього сегмента, більш схильні до затримки. Іншими словами, затримка раннього рейсу може мати «хвильовий ефект», за якого наступні рейси також затримуються», – пояснив Адіт Дамодаран, економіст Hopper – сайту з пошуку квитків.

Ден Бірчелл, що часто літає, розповів The Sun, що у разі овербукінгу на рейс більш ранній рейс дає мандрівникам перевагу: «Якщо ви з’явитеся на ранній рейс і виникнуть якісь проблеми, авіакомпанія може перевести вас на пізніший рейс. Але якщо ви захочете полетіти пізнішим рейсом, вони не зможуть перевести вас на раніше, якщо ви не привезли з собою машину часу».

Крім того, за словами стюардеси Стелли Конноллі з Нью-Йорка, ранні польоти мають іншу перевагу для туристів – це не тільки приємніший екіпаж, а й набагато чистіші літаки. У розмові з NBC News вона зазначила таке: «Ранні ранкові рейси – найкращі, адже вони майже завжди прибувають до аеропорту вчасно. Ми хочемо повернутися додому або дістатися місця призначення так само сильно, як і ви. Ми будемо щасливими, якщо рейс вилетить вчасно».

За даними Національної лабораторії сильних штормів, є ще одна причина скористатися раннім ранковим рейсом – у цьому випадку пасажири матиме менше шансів зазнати турбулентності. Це пов’язано з тим, що в другій половині дня частіше трапляються грози, які викликають «нерівний».