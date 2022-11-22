Всі розділи
ГоловнаТуризмLonely Planet визначив місця, які варто відвідати у 2023 році
Туризм

Lonely Planet визначив місця, які варто відвідати у 2023 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Lonely Planet визначив місця, які варто відвідати у 2023 році

Цього року від Lonely Planet відсортовано за різними категоріями: їжа, подорож, спілкування, вивчення традицій та відпочинок. Крім того, при складанні списку враховувалися рекомендації від місцевих жителів, які найкраще знають ці місця, повідомляє ДІП.

Найкращі місця, де можна скуштувати нові страви у 2023 році

Lonely Planet визначив місця, які варто відвідати у 2023 році

Ліма, Перу
Умбрія, Італія
Фукуока, Японія
Куала-Лумпур, Малайзія
Монтевідео, Уругвай
Південна Африка

Найкращі місця для подорожей у 2023 році

Нова Шотландія, Канада
Бутан
Національний парк “Тайрона”, Колумбія
З Стамбула (Туреччина) до Софія (Болгарія) поїздом
Західна Австралія
Замбія

Найкращі місця для відпочинку у 2023 році

Lonely Planet визначив місця, які варто відвідати у 2023 році

Домініка
Халкідікі, Греція
Ямайка
Йорданія
Мальта
Острова Раджа-Ампат, Індонезія

Найкращі місця для спілкування у 2023 році

Аккра, Гана
Албанія
Сідней, Австралія
Гайана
Бойсе, США
Аляска, США

Найкращі місця для вивчення традицій у 2023 році

Нью-Мексико, США
Сальвадор
Дрезден, Німеччина
Марсель, Франція
Манчестер, Великобританія
Південна Шотландія

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму