Літо, море, хмари: Що потрібно знати про відпочинок на пляжі?

З 1 червня розпочалося літо та стартував пляжний сезон. Це час, коли в небі сяє сонце, температура повітря постійно зростає і люди готуються насолоджуватися теплими днями, навіть на пляжах. Щоб літо пройшло безтурботно, важливо захищатися від сонця та дотримуватись вимог безпеки.

Найбезпечніше вдаватися до літніх водних радощів на громадських пляжах: саме там створені всі умови для безпечного відпочинку. На пляжах зони для купання позначені буйками, протягом дня вимірюється температура води і повітря, сигнальний прапор інформує про стан води, а за безпекою всіх відпочиваючих стежать команди берегової охорони.

З минулого літа на двох талліннських пляжах – Пірита та Пікакарі – також відкриті інваліди, де люди із захворюваннями опорно-рухового апарату можуть спуститися у воду по дощатому настилу на спеціальному інвалідному кріслі. Інвапляжі створені для того, щоб насолоджуватися літніми водними радощами була у всіх.

Знайти інвапляж легко: він знаходиться поряд зі штабом берегової охорони G4S. Відвідування інвапляжів безкоштовне, на пляжах Пірита та Пікакарі вони відкриті з 1 червня до 31 серпня з 12:00 до 18:00.

Пам’ятка відвідувачу громадського пляжу