Літо, море, хмари: Що потрібно знати про відпочинок на пляжі?

З 1 червня розпочалося літо та стартував пляжний сезон. Це час, коли в небі сяє сонце, температура повітря постійно зростає і люди готуються насолоджуватися теплими днями, навіть на пляжах. Щоб літо пройшло безтурботно, важливо захищатися від сонця та дотримуватись вимог безпеки.
Найбезпечніше вдаватися до літніх водних радощів на громадських пляжах: саме там створені всі умови для безпечного відпочинку. На пляжах зони для купання позначені буйками, протягом дня вимірюється температура води і повітря, сигнальний прапор інформує про стан води, а за безпекою всіх відпочиваючих стежать команди берегової охорони.
З минулого літа на двох талліннських пляжах – Пірита та Пікакарі – також відкриті інваліди, де люди із захворюваннями опорно-рухового апарату можуть спуститися у воду по дощатому настилу на спеціальному інвалідному кріслі. Інвапляжі створені для того, щоб насолоджуватися літніми водними радощами була у всіх.
Знайти інвапляж легко: він знаходиться поряд зі штабом берегової охорони G4S. Відвідування інвапляжів безкоштовне, на пляжах Пірита та Пікакарі вони відкриті з 1 червня до 31 серпня з 12:00 до 18:00.
Пам’ятка відвідувачу громадського пляжу
- Поважайте себе та оточуючих – заборонено митися у водоймі, випускати в ньому сечу та бути оголеним.
- Не шуміть – голосно розмовляти та слухати музику на пляжі заборонено, оскільки це заважає іншим відпочиваючим.
- Поважайте здоровий спосіб життя – вживання алкоголю та куріння на громадському пляжі заборонено.
- Домашніх тварин залиште вдома – перебувати на пляжі із собаками, кішками та іншими тваринами (у тому числі екзотичними домашніми вихованцями) заборонено.
- Скло на пляжі не місце, уламки не приносять щастя – уламки в пляжному піску додають турбот медикам берегової охорони, а у відвідувачів викликають сльози та біль, тому скло на пляжі заборонено. Минулого сезону та попередні роки саме порізи, причиною яких стали уламки, найчастіше вимагали втручання медиків.
- Слідкуйте за дітьми – діти цікаві і швидко бігають, тому легко можуть зникнути на увазі, що може закінчитися дуже сумно.
- Не можна готувати на грилі та ставити намети – на пляжі це, як і раніше, заборонено, це можна робити лише у спеціально відведених місцях.
- Не забруднюйте пісок – нічого не залишайте на пляжі після себе. Адже ми несемо особисті речі, коли йдемо додому, так і сміття залишати теж не можна.
- Звертайте увагу на те, що відбувається навколо, та, помітивши неприпустиму поведінку, інформуйте про це берегову охорону. Минулого літа берегова охорона G4S залагодила понад 5100 випадків порушення громадського порядку.