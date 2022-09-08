Круїзні компанії почали вводити комендантську годину для неповнолітніх

Найбільший у світі оператор круїзних суден за кількістю пасажирів Carnival Cruise Line ввів комендантську годину для всіх дітей та підлітків, не допускаючи неповнолітніх у громадські місця після першої години ночі.

Нова політика комендантської години буде застосовуватися на круїзах Carnival Cruise Line до неповнолітніх у віці 17 років та молодших.

Виняток зроблять для дітей та підлітків у супроводі дорослих віком від 21 року. У вечірній час можна перебувати і на території дитячих клубів: Клуб O2 відкритий для дітей віком від 15 до 17 років, а Коло C – для дітей віком від 12 до 14 років.

Для батьків, які вирушили до круїзу з маленькими дітьми, Carnival запровадила спеціальну програму «Нічні сови». Можна здати дитину, якій виповнилося від 6 місяців до 11 років, професіоналам за 7,5 доларів США на годину. Сервіс працює з 22:00 до 1:00 ночі.

Carnival також пропонує інші корисні послуги для сімей, що подорожують з дітьми: дитяче харчування та додаткові ліжечка в каютах, а також розваги на борту: водні гірки, міні-гольф і навіть американські гірки.

Carnival не єдина компанія, яка запровадила комендантську годину для деяких гостей. Наприклад, Norwegian Cruise Line відправила каютами всіх гостей-підлітків. І також з першої години ночі. “Підлітки повинні пройти у свої каюти, якщо їх не супроводжує батько або опікун”, – йдеться в правилах Norwegian. «Всі члени екіпажу проінструктовані повідомляти про кожен випадок неналежної поведінки службі безпеки судна».

А ось Disney Cruise Line сьогодні не має обмежень для дітей, типу комендантської години.