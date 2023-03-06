Круїзна компанія запускає трирічний круїз завдовжки 130 тисяч миль

Круїзна компанія запускає трирічний круїз довжиною 130 тисяч миль, в якому ви зможете втекти від повсякденного життя на рік за 30 тисяч доларів.

Подорож стартує зі Стамбула 1 листопада 2023 з яскравою назвою Life at Sea Cruises: організатори відкрили бронювання на трирічний круїз на судні MV Gemini і обіцяють відвідати 375 портів у 135 країнах на всіх континентах.

Що зможуть побачити мандрівники? Культові пам’ятки — від статуї Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро і Тадж-Махала в Індії до Чичен-Іци в Мексиці, пірамід Гізи, Мачу-Пікчу та Великої Китайської стіни.

“У програму відвідувань включені поїздки на 103 тропічні острови, — доповнюють організатори вояжу. – А 208 портів із 375 будуть з нічними зупинками, що дасть вам додатковий час у пункті призначення”.

Ініціатори суперподорожі мають 30-річну історію у круїзній індустрії. Для перевезення пасажирів судно буде капітально відремонтовано: на ньому 400 кают, що вміщують до 1074 пасажирів.

Як зазначає CNN, окрім традиційних зручностей круїзного судна, на кшталт ресторанів та розваг, лайнер також буде оснащений обладнанням для віддаленої роботи.

Компанія-організатор обіцяє повномасштабний бізнес-центр із переговорними кімнатами, 14 офісами, бізнес-бібліотекою та лаунджем. Доступ до послуг буде безкоштовним.

На судні працюватиме цілодобова лікарня із безкоштовним відвідуванням лікаря. Туристам також пропонують можливість “додаткових податкових пільг при роботі як міжнародний резидент на борту судна”.

“Професіонали потребують зв’язку, необхідних зручностей і функціональності для виконання своєї роботи, — сказав у своїй заяві Мікаель Петтерсон, керуючий директор Life at Sea Cruises. – Немає іншого круїзу, який пропонував би таку гнучкість своїм клієнтам”.

Ціна? Каюти площею 13 квадратних футів Virtual Inside коштуватимуть туристам 29 999 доларів на рік. Трирічна подорож на двох – близько 179 994 доларів. Якщо клієнт вибере простору каюту з балконом, то заплатить до 109999 доларів.

Пасажири мають підписатися на всі три роки, хоча компанія запускає схему підбору, за якої пасажирам буде дозволено ділити каюту з кимось. Наприклад, дві пари можуть купити одну каюту на всю подорож, а потім розділити подорож між собою.

Самотні мандрівники одержують 15-відсоткову знижку від вартості двомісного розміщення. Мінімальний початковий внесок становить 45 тисяч доларів.

Крім бізнес-центру, на борту буде багато цікавого: тераса для загоряння та басейн, оздоровчий центр, зал для глядачів і “кілька варіантів харчування”, хоча повна інформація поки не розкривається.

На борту працюватимуть інструктори з танців та музики, а для подорожуючих поодинці будуть організовані спеціальні зустрічі.

Маршрут? Корабель обігне всю Південну Америку (заскочивши на південь, в Антарктиду), обігне острови Карибського басейну, відвідає обидва узбережжя Центральної Америки, а потім пройде вздовж західного узбережжя Північної Америки і зайде на Гаваї.

Зупинки в Азії включають Японію (12 зупинок), Південну Корею (включаючи острів Чеджу) та Китай. Він також охоплює більшість класичних напрямків Південно-Східної Азії, від Балі, Да Нанга у В’єтнамі та камбоджійського узбережжя до Бангкока, Сінгапуру та Куала-Лумпура.

Судно обігне Австралію, Нову Зеландію і пройде через південну частину Тихого океану, обігне Індію та Шрі-Ланку, потім відвідає Мальдіви та Сейшельські острови, після чого перетне захід Африки, потрапить на континент у Занзібарі, а потім пройде в Кейптаун і вздовж — зі швидкими заходами на острови, включаючи острів Святої Єлени, Канари та Мадейру. Він також здійснює круїз Середземномор’ям і Північною Європою.

Тільки одне попередження: вам знадобиться не тільки круїзний корабель, але й машина часу, щоб відвідати деякі з зупинок, перерахованих у списку “13 чудес світу”, який включає такі місця, як Олександрійський маяк, Колос Родоський, храм Артеміди в Ефесі та статую Зевса в Олімпії — всі вони були зруйновані в давнину.

Однак круїз також включає безкоштовний високошвидкісний Wi-Fi, що має компенсувати будь-яке розчарування. Круїзери також зможуть безкоштовно запросити на борт родичів та друзів. До довгого списку того, що включено в подорож, також входить алкоголь за вечерею, безалкогольні напої, сік, чай та кава протягом усього дня, пральня, портові збори та прибирання номера. Все харчування включено до плати за круїз.